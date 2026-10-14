Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第802回
コスパ最重視でゲーミングキーボードを選ぶなら。日本語配列＋テンキーレス機種がプライム感謝祭先行セールで5000円切り
2026年10月14日 20時30分更新
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エレコムのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、エレコムのゲーミングキーボード「TK-GK20TBK（ブラック）」が販売中だ。過去価格は5990円だが、プライム感謝祭先行セールにより20％オフの4790円で購入できる（10月14日時点）。
本製品は、テンキーレスの有線ゲーミングキーボード。5000万回耐久メカニカルスイッチやダブルインジェクション方式の印字、指に食いつきつつも離れやすいキー形状、日本語配列などが特徴だ。
テンキーレス＋日本語配列のモデルが4790円
ユーザーレビューを見ると“打鍵感が良い／仕事場でも問題なく使える／コンパクトで邪魔にならない”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で購入可能だ。仕事にも使えるゲーミングキーボードが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか？
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