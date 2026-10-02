焼き芋は野菜だからめっちゃ甘くてもセーフ！ と言い聞かせて行く「さっぽろ焼き芋テラス2026」

朝晩の空気がきゅっと冷たくなってくると、無性～に恋しくなるもの、ありますよね？

息が白くなり始めるこの季節、両手で包み込む焼きたての温もりは、どうしてあんなにも心を解きほぐしてくれるのでしょう。熱々のお芋を頬張る至福のひととき。そんな北国の秋ならではの小さなしあわせを丸ごと楽しめる人気イベント「さっぽろ焼き芋テラス2026」が、今年も札幌の真ん中にやってきます。

肌寒い秋の散策に嬉しい、両手いっぱいの温もりと甘み

札幌市中央区の中島公園・南9条広場にて、2026年10月23日（金）から11月3日（火・祝）までの12日間、「さっぽろ焼き芋テラス2026」が開催されます。

4回目を迎える今回は、北海道内の農家はもちろん全国から個性豊かな実力店が集結。全国やきいもグランプリで日本一に輝いた名店の初出店をはじめ、定番のほくほく系から蜜が滴るねっとり系までの食べ比べ、イベント限定のさつまいもビールなど、お芋の魅力が多彩な形で提供されます。

スイーツや温かい汁物も揃い、芝生が広がる会場は地下鉄中島公園駅の目の前。段差も少なく、ベビーカー連れのお散歩でも安心。夕暮れ以降は園内の紅葉ライトアップもありますよ！

冬のはじまりも感じられそうな風の中、かじかむ指先でお芋を割る──。季節の深まりを舌先で楽しむ贅沢を味わいに、ぜひ中島公園へ足を運んでみてください。

さっぽろ焼き芋テラス2026

●開催日程：2026年10月23日（金）～ 11月3日（火・祝）

●開催時間：11:00 ～ 20:00（最終日は19:00まで / ラストオーダー各15分前）

●会場：札幌市中央区 中島公園 南9条広場（こぐま座・中島児童会館前の広場）

●入場料：無料（飲食代別途）