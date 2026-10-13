Microsoft、新型AIチップ「Maia 300」　処理能力は最大7倍、2027年展開へ

AIの動作を高速かつ低電力にするため、クラウド計算基盤そのものを自社設計する動きが進んでいる。Microsoftは10月12日、独自AIアクセラレーター「Azure Maia」を2027年から数ギガワット規模に拡大したうえ、第3世代のAIチップ「Maia 300」を同年に展開すると発表した。

現在稼働している「Maia 200」は、すでにMicrosoft Copilotに使われている。Microsoftによると、米国、欧州、オーストラリアで展開中で、Microsoft TeamsやCopilotなどの内蔵AI機能では、先行するGPU基盤に比べて電力あたり最大1.7倍のトークンを処理できるという。

Maia 300は、長いコンテキストを扱う推論や、応答速度が重視される会話、複数段階にわたるAIエージェントの処理を想定した新モデル。Microsoftは、先行するGPUベースのシステムに比べて、電力1メガワットあたりの処理トークン数を40％増やせると説明する。アクセラレーター96基を搭載する構成では、Maia 200に対してラック単位のトークン処理量が最大7倍になるとも主張する。

Microsoftは、自社チップを主力の推論基盤に活用し、AIモデルからソフトウェア、ハードウェアまで垂直統合することで、電力効率を高め、AI処理能力の拡大を図る考えだ。