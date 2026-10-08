ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第68回
RTX 5070＋360mm水冷で39万9980円！ AMDトリプル受賞記念「GALLERIA」が登場
2026年10月08日 19時45分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
AMD関連3部門の受賞を記念したGALLERIAを販売
ドスパラでは現在、「AMD PARTNER ADVANCE 2026 JAPAN」での3部門受賞を記念したGALLERIAのゲーミングデスクトップPCを販売中。
サードウェーブは、日本AMDが主催する同表彰で「Outstanding Growth Partner Award」「Ryzen Channel Champion of the Year」「Radeon Channel Champion of the Year」の3部門を受賞。これを記念して、受賞記念モデル2機種をラインアップしている。
おすすめの受賞記念モデルを紹介
GALLERIA FDR7A-R57-W Ryzen 7 7800X3D搭載 AMD PARTNER ADVANCE 2026 JAPAN受賞記念モデル
基本構成販売価格:399,980円
AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070 12GBを搭載するゲーミングデスクトップPC。32GB DDR5メモリと2TB Gen4 SSD（DRAMキャッシュ搭載）を標準装備する。
CPUクーラーには、ARGBライティングに対応したMSI製360mm水冷クーラー「MAG CORELIQUID E360」を採用。ホワイトのGALLERIA専用SFケースを使用し、750Wの80PLUS GOLD認証電源を搭載する。
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