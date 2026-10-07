ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第67回
RTX 5080搭載「GALLERIA」が44万1080円！ 32GBメモリ化や水冷など4種類が半額
2026年10月07日 19時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
4種類のカスタマイズも半額対象に
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象の新品パソコンでは、32GBメモリへの変更や2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加といった指定カスタマイズを最大半額で利用できる。
最大半額になるカスタマイズはモデルごとに設定されており、メモリ容量を増やしたり、ストレージや冷却性能、無線通信機能を追加したりと、用途に合わせて構成を変更できる。対象内容は各PCの商品ページで確認できる。
RTX 5080＋Core Ultra 7搭載のGALLERIA
GALLERIA XPC7A-R58-GD LEDファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:441,080円
Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5080 16GBを搭載するゲーミングPC。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを備える。
本モデルでは、32GBメモリへの変更、2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加がキャンペーン対象。32GBメモリへの変更は＋28,050円、2TB HDDの追加は＋9,500円、360mm水冷式CPUファンへの変更は＋11,450円で選択できる。
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