【本日】400gバーグ、高さ30cmパフェも！ びっくりドンキー「ガリバー」スタート

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は本日10月7日から、「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催します。
“ガリバー”は、通常よりもボリュームのあるメニューを提供する毎年恒例のフェアで、今年で10回目の開催です。
400gハンバーグの「ガリバーバーグディッシュ」が楽しめるほか、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用した「モンスターガリバーバーグディッシュ」が新登場。また、チーズソースを通常の約2倍使用した「ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ」も登場します。
さらに、アラカルトでは「ガリバーフライドポテト」、デザートでは高さ約30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクでは高さ約25cmの「ガリバーイチゴミルク」も登場します。
＜商品例＞
▲ガリバーバーグディッシュ（レギュラー） 1850円
本フェアの定番メニュー「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグです。
▲モンスターガリバーバーグディッシュ 4460円
今回初登場となる「モンスターガリバーバーグディッシュ」は、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用し、通常サイズと比べてライス約3倍、サラダ約2倍にした、過去最大の“モンスター級”メニューです。
▲ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ 2390円
今年初登場のメニューです。チーズフォンデュをイメージした白いフォンデュ風チーズソースを通常の約2倍使用しています。
▲ガリバーフライドポテト 860円
▲ガリバーショコラパフェ 3000円
▲ガリバーイチゴミルク 990円
なにもかもが巨大で、まるで小人から見たガリバーみたいに。そう、食べる我々が小人になっちゃった、ということですよね！
食欲の秋にかっくらいたい！
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※価格は税込み表記です。
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