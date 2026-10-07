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今年も

【本日】400gバーグ、高さ30cmパフェも！ びっくりドンキー「ガリバー」スタート

2026年10月07日 10時20分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は本日10月7日から、「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催します。

　“ガリバー”は、通常よりもボリュームのあるメニューを提供する毎年恒例のフェアで、今年で10回目の開催です。

　400gハンバーグの「ガリバーバーグディッシュ」が楽しめるほか、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用した「モンスターガリバーバーグディッシュ」が新登場。また、チーズソースを通常の約2倍使用した「ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ」も登場します。

　さらに、アラカルトでは「ガリバーフライドポテト」、デザートでは高さ約30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクでは高さ約25cmの「ガリバーイチゴミルク」も登場します。

＜商品例＞

▲ガリバーバーグディッシュ（レギュラー）　1850円

　本フェアの定番メニュー「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグです。

▲モンスターガリバーバーグディッシュ　4460円

　今回初登場となる「モンスターガリバーバーグディッシュ」は、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用し、通常サイズと比べてライス約3倍、サラダ約2倍にした、過去最大の“モンスター級”メニューです。

▲ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ　2390円

　今年初登場のメニューです。チーズフォンデュをイメージした白いフォンデュ風チーズソースを通常の約2倍使用しています。

▲ガリバーフライドポテト　860円

▲ガリバーショコラパフェ　3000円

▲ガリバーイチゴミルク　990円

　なにもかもが巨大で、まるで小人から見たガリバーみたいに。そう、食べる我々が小人になっちゃった、ということですよね！

　食欲の秋にかっくらいたい！

・関連記事：デカすぎぃ！ びっくりドンキー「モンスター」ハンバーグ2枚、ライス約3倍で過去最大

※価格は税込み表記です。

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