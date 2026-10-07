【本日】400gバーグ、高さ30cmパフェも！ びっくりドンキー「ガリバー」スタート

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は本日10月7日から、「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催します。



“ガリバー”は、通常よりもボリュームのあるメニューを提供する毎年恒例のフェアで、今年で10回目の開催です。



400gハンバーグの「ガリバーバーグディッシュ」が楽しめるほか、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用した「モンスターガリバーバーグディッシュ」が新登場。また、チーズソースを通常の約2倍使用した「ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ」も登場します。



さらに、アラカルトでは「ガリバーフライドポテト」、デザートでは高さ約30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクでは高さ約25cmの「ガリバーイチゴミルク」も登場します。



＜商品例＞

▲ガリバーバーグディッシュ（レギュラー） 1850円

本フェアの定番メニュー「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグです。

▲モンスターガリバーバーグディッシュ 4460円

今回初登場となる「モンスターガリバーバーグディッシュ」は、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用し、通常サイズと比べてライス約3倍、サラダ約2倍にした、過去最大の“モンスター級”メニューです。

▲ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ 2390円

今年初登場のメニューです。チーズフォンデュをイメージした白いフォンデュ風チーズソースを通常の約2倍使用しています。

▲ガリバーフライドポテト 860円

▲ガリバーショコラパフェ 3000円

▲ガリバーイチゴミルク 990円



なにもかもが巨大で、まるで小人から見たガリバーみたいに。そう、食べる我々が小人になっちゃった、ということですよね！



食欲の秋にかっくらいたい！



・関連記事：デカすぎぃ！ びっくりドンキー「モンスター」ハンバーグ2枚、ライス約3倍で過去最大

※価格は税込み表記です。