デカすぎぃ！ びっくりドンキー「モンスター」ハンバーグ2枚、ライス約3倍で過去最大

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は10月7日から、通常よりもボリュームのあるメニューを提供する「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催します。

10回目となる今回は、定番のガリバーバーグに加えて、「ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ」と「モンスターガリバーバーグディッシュ」が新登場します。

ハンバーグだけでなく、ポテトやサラダ、パフェ、イチゴミルクまで、さまざまなメニューをガリバーサイズで展開します。

さらに、ガリバー商品に加えて、大盛変更ができるグランドメニューでは「ガリバーライス」も選べるようになります。

びっくりドンキー「今年もガリバー！」

モンスター級ハンバーグや高さ30cmパフェが登場

400gの「ガリバーバーグ」から800gの「モンスターガリバーバーグディッシュ」まで、今年も幅広いラインアップがそろいます。

▲ガリバーバーグディッシュ（レギュラー） 1850円

本フェアの定番メニュー「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグです。

▲モンスターガリバーバーグディッシュ 4460円

今回初登場となる「モンスターガリバーバーグディッシュ」は、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用し、通常サイズと比べてライス約3倍、サラダ約2倍にした、過去最大の“モンスター級”メニューです。

▲ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ 2390円

今年初登場のメニューです。チーズフォンデュをイメージした白いフォンデュ風チーズソースを通常の約2倍使用しています。

▲ガリバーWチーズバーグディッシュ 2250円

人気メニューであるチーズバーグディッシュをガリバー化したメニューです。

▲ガリバーカリーバーグディッシュ 2430円～

ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた、迫力満点の一品です。

▲ガリバーポテサラパケットディッシュ 2470円

通常の約3倍の量のポテトサラダと、とろけるチーズを中と上に使用しています。合計約400gのパティでポテトサラダとチーズを包んでいます。

▲ガリバーバーグステーキ（レギュラー） 1670円

サイドメニュー・デザートもガリバー化！

さらに、アラカルトでは「ガリバーフライドポテト」「ガリバースパイシーポテト」「ガリバーサラダ」、デザートでは高さ約30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクでは高さ約25cmの「ガリバーイチゴミルク」も登場します。

▲ガリバーフライドポテト 860円

▲ガリバーショコラパフェ 3000円

▲ガリバーイチゴミルク 990円

▲ガリバーサラダ 680円

10回目のガリバーフェアは過去最大級に！

ハンバーグからデザート、ドリンクまで大きなサイズがそろう「今年もガリバー！」。特に新登場のモンスターガリバーバーグディッシュは、ライス約3倍、サラダ約2倍という巨大サイズとなっています。

特別感のある巨大メニューを楽しみたい人は、この機会にびっくりドンキーを訪れてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月7日

※価格は税込み表記です。