デカすぎぃ！ びっくりドンキー「モンスター」ハンバーグ2枚、ライス約3倍で過去最大

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は10月7日から、通常よりもボリュームのあるメニューを提供する「今年もガリバー！」フェアを期間限定で開催します。
10回目となる今回は、定番のガリバーバーグに加えて、「ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ」と「モンスターガリバーバーグディッシュ」が新登場します。
ハンバーグだけでなく、ポテトやサラダ、パフェ、イチゴミルクまで、さまざまなメニューをガリバーサイズで展開します。
さらに、ガリバー商品に加えて、大盛変更ができるグランドメニューでは「ガリバーライス」も選べるようになります。
びっくりドンキー「今年もガリバー！」
モンスター級ハンバーグや高さ30cmパフェが登場
400gの「ガリバーバーグ」から800gの「モンスターガリバーバーグディッシュ」まで、今年も幅広いラインアップがそろいます。
▲ガリバーバーグディッシュ（レギュラー） 1850円
本フェアの定番メニュー「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグです。
▲モンスターガリバーバーグディッシュ 4460円
今回初登場となる「モンスターガリバーバーグディッシュ」は、ガリバーWチーズバーグ2枚を使用し、通常サイズと比べてライス約3倍、サラダ約2倍にした、過去最大の“モンスター級”メニューです。
▲ガリバーフォンデュ風チーズバーグディッシュ 2390円
今年初登場のメニューです。チーズフォンデュをイメージした白いフォンデュ風チーズソースを通常の約2倍使用しています。
▲ガリバーWチーズバーグディッシュ 2250円
人気メニューであるチーズバーグディッシュをガリバー化したメニューです。
▲ガリバーカリーバーグディッシュ 2430円～
ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた、迫力満点の一品です。
▲ガリバーポテサラパケットディッシュ 2470円
通常の約3倍の量のポテトサラダと、とろけるチーズを中と上に使用しています。合計約400gのパティでポテトサラダとチーズを包んでいます。
▲ガリバーバーグステーキ（レギュラー） 1670円
サイドメニュー・デザートもガリバー化！
さらに、アラカルトでは「ガリバーフライドポテト」「ガリバースパイシーポテト」「ガリバーサラダ」、デザートでは高さ約30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクでは高さ約25cmの「ガリバーイチゴミルク」も登場します。
▲ガリバーフライドポテト 860円
▲ガリバーショコラパフェ 3000円
▲ガリバーイチゴミルク 990円
▲ガリバーサラダ 680円
10回目のガリバーフェアは過去最大級に！
ハンバーグからデザート、ドリンクまで大きなサイズがそろう「今年もガリバー！」。特に新登場のモンスターガリバーバーグディッシュは、ライス約3倍、サラダ約2倍という巨大サイズとなっています。
特別感のある巨大メニューを楽しみたい人は、この機会にびっくりドンキーを訪れてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月7日
※価格は税込み表記です。
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