ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物バラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.14」（略称：グラてん）が9月23日に開催され、水沢あおさん、櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、水瀬ちかさんが登場した。

おなじみの顔ぶれが集まる回となったが、運営元のG.S.Oプロモーションが開催する「コスマップ撮影会」でも人気を集める水瀬さんが初参加。コスマップとはひと味違う水着姿に、集まったファンも大いに沸いた。「今夏の思い出」を中心に聞いた4人のコメントは以下の通りだ。

【水沢あお】 東京ゲームショウや撮影会など仕事が詰まっていて忙しかったですが、プライベートで親友と愛犬と一緒にグランピングに行けたのが楽しかった思い出に。自然に囲まれた1泊2日の休日を満喫できました。

【櫻木はる】 やっぱり「レースアンバサダーアワード2026 ルーキーディヴィジョン」でグランプリを受賞できたこと。東京オートサロンのイメージガール「A-Class」の活動も決まったので、これから歌とダンスはがんばりたいです。メンバーと毎日練習中です！

【雪餅羽もえ】 初めて関西（京都）のプール撮影会に参加したことです。普段は都内が中心ですが、関西遠征ということで一緒に参加してくれたファンの方々、現地で関西弁でフレンドリーに話しかけてくれる方々と楽しく過ごせました。

【水瀬ちか】 子供向けのボーイスカウトに毎年行くのですが、今夏は海だったので電動の水鉄砲を持って行ったら……。「貸して！」という子供たちからの声が絶えず、今年イチと言えるほどモテました（笑）。YouTubeの「ちかちゃんねる」の企画と編集もがんばっているので、チェックしてみてください。

水瀬さんは10月12日に湯島の「Event Cafe Plink」にて、バースデーイベントを開催予定。「8月5日生まれなので遅くなりましたが、手料理を振る舞うのでぜひ来てほしいです」と参加を呼びかけた。次回のグラてんは、10月11日の開催を予定している。