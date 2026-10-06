スマホに挿すだけ、荷物すっきり。MATECHのUSB-C一体型モバイルバッテリー登場

MATECHは10月5日、USB-Cコネクター一体型のモバイルバッテリー「PowerNano 5000」と、Apple Watch充電に対応した「PowerNano Watch 5000」を発売した。販売はAmazon.co.jpのMATECH公式ストアで行い、10月11日までの期間限定で20%ポイント還元を実施する。価格はPowerNano 5000が3,990円、PowerNano Watch 5000が4,590円だ。
両製品は、ケーブルを持ち歩かずにスマートフォンへ直接挿して充電できるUSB-C一体型設計が特徴だ。最大22.5Wの急速充電に対応し、パススルー充電にも対応するため、本体を充電しながら端末側へ給電できる。サイズはおよそ幅78×高さ37.4×奥行28.6mm、重量はPowerNano 5000がおよそ108g、PowerNano Watch 5000がおよそ113gとなる。
容量はいずれも5,000mAhで、PowerNano 5000は最大3台、PowerNano Watch 5000は最大4台の同時充電に対応する。PowerNano Watch 5000はApple Watch専用ワイヤレス充電パッドを搭載し、バンドを外さずに充電できる点が独自性となる。背面スタンドも備え、動画視聴やビデオ通話中の利用にも向く設計だ。
カラーはシルバーとブラックの2色展開。通勤・通学や旅行時に、充電環境をコンパクトにまとめたい利用者に適した新製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります