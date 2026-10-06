スマホに挿すだけ、荷物すっきり。MATECHのUSB-C一体型モバイルバッテリー登場

MATECHは10月5日、USB-Cコネクター一体型のモバイルバッテリー「PowerNano 5000」と、Apple Watch充電に対応した「PowerNano Watch 5000」を発売した。販売はAmazon.co.jpのMATECH公式ストアで行い、10月11日までの期間限定で20%ポイント還元を実施する。価格はPowerNano 5000が3,990円、PowerNano Watch 5000が4,590円だ。

両製品は、ケーブルを持ち歩かずにスマートフォンへ直接挿して充電できるUSB-C一体型設計が特徴だ。最大22.5Wの急速充電に対応し、パススルー充電にも対応するため、本体を充電しながら端末側へ給電できる。サイズはおよそ幅78×高さ37.4×奥行28.6mm、重量はPowerNano 5000がおよそ108g、PowerNano Watch 5000がおよそ113gとなる。

容量はいずれも5,000mAhで、PowerNano 5000は最大3台、PowerNano Watch 5000は最大4台の同時充電に対応する。PowerNano Watch 5000はApple Watch専用ワイヤレス充電パッドを搭載し、バンドを外さずに充電できる点が独自性となる。背面スタンドも備え、動画視聴やビデオ通話中の利用にも向く設計だ。

カラーはシルバーとブラックの2色展開。通勤・通学や旅行時に、充電環境をコンパクトにまとめたい利用者に適した新製品だ。