よく使う操作を左手に集約！ 12キーの左手デバイス「400-SKB085」が登場

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、12個のキーへショートカットやマクロを自由に割り当てられる左手デバイス「プログラマブルキーボード（400-SKB085）」を発売した。価格は6,345円（税抜）で、購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店などから行える。

400-SKB085は、専用ソフトウェアで12キーそれぞれに操作を登録できるのが大きな特徴だ。動画編集やイラスト制作、Excel作業などで頻繁に使う機能をワンボタンで呼び出せるため、反復入力の手間を減らし、作業の流れを止めにくいという。クリエイティブ用途から事務作業まで、幅広い場面で効率化を後押しする製品だ。

キースイッチには、押し込んだ感触とクリック音がはっきり伝わるメカニカル青軸を採用。入力の有無が分かりやすく、誤入力の抑制にもつながりやすい仕様だ。さらに、各キーにLEDバックライトを備え、暗い部屋やゲーミング環境でも視認性を確保する。手元を彩るイルミネーション効果もあり、デスクまわりの演出にも一役買う設計となっている。

接続は有線式で、通信遅延や充電切れの心配がない点も強みだ。右手でマウスを動かしつつ左手で操作するスタイルに適しており、デスク上で場所を取りにくいコンパクト設計も魅力となる。