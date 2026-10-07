Antec「Skeleton Matrix 360 ARGB White」登場、3連ファン一体型の白い360mm簡易水冷

リンクスインターナショナルは、AntecのARGB LEDファン搭載水冷一体型ユニット「Skeleton Matrix 360 ARGB White」を10月10日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で発売する。価格はオープン価格で、白を基調とした360mm簡易水冷CPUクーラーとして、冷却性能とライティング表現を両立する製品だ。

Skeleton Matrix 360 ARGB Whiteは、立体感のあるスケルトンフレームのポンプヘッドデザインとARGB LEDを組み合わせたモデルだ。3連ファンを1つのフレームに統合したシングルフレームファンを採用し、見た目の一体感を高めながら、最大2400RPMでCPUを効率よく冷却する構成となる。主要マザーボードメーカーのアドレッサブルRGB制御に対応し、システム全体と同期した発光演出を楽しめるという。

冷却機構の要となるポンプには8極モーターを採用し、トルク変動を抑えて振動と動作音を低減する設計だ。さらに、ポンプ軸には硬度の高いセラミックシャフトを用い、耐食性と耐久性を高めている。IIR-EPDM強化チューブも採用し、冷却液の透過や蒸発を抑えやすく、長期運用時の信頼性向上に配慮した仕様だ。なお、冷却液の補充や交換はできないという。

本製品はメンテナンスフリーをうたうほか、製品保証は5年が付帯する。白系PCをまとめたいユーザーや、見た目にもこだわる自作PCユーザーに向くCPUクーラーだ。