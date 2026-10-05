省スペースも高速入力も。Razer「Huntsman V3 Pro Mini 8KHz」、30,880円で10月発売予定

Razer Japanは、コンパクトな60%レイアウトのゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz」を発表した。日本での発売は10月を予定し、価格は30,880円だ。

新製品の核となるのは、Razer Analog Optical Switches Gen-2とTrue 8000 Hz HyperPollingを組み合わせた高速入力性能だ。アクチュエーションポイントは0.1～4.0mmの範囲で調整でき、Rapid Triggerにも対応するため、キーを戻した瞬間の再入力や細かな押し込み量の制御に強い設計だ。

さらに、Razer Snap Flex、Razer Snap Tap、Dynamic Keystroke、Dual-Keypress PriorityといったAdvanced Input Controlの機能を備え、競技シーンでの操作精度を高める。テストでは平均レイテンシー0.48msを記録したとしており、素早い反応が求められるFPSや対戦ゲームで力を発揮するという。

本体は5052アルミニウム合金製トップケースとダブルショットPBTキーキャップを採用し、耐久性と打鍵感にも配慮する。デュアルパーパスのモディファイアキーにより、4方向の矢印キーをコンパクトに統合し、最大6つのプロファイルをオンボードストレージに保存できる。Synapse Webにも対応し、ブラウザ上から設定変更できる点も実用的だ。

Razerは、マウス操作のためのスペースを確保しやすい60%レイアウトと、高精度なアナログ入力、8,000Hzの高速応答を両立させた点を訴求する。持ち運びや大会参加を意識した設計で、据え置きだけでなくLANパーティーやオフライン大会でも使いやすいモデルだとしている。