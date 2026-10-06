白いゲーミングPCにRTX 5080！ STORM×gg限定「鏡界2」ベースモデル2機種が登場

合同会社気づけばが運営するゲーミングPC検索サイト「gg」は、BTOパソコンブランド「STORM」を展開するアイティーシーと企画した「gg限定モデル」2機種の販売を開始した。ラインナップは、Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせた高性能モデル「gg限定モデル-K298X3DB858」と、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を採用したバランスモデル「gg限定モデル-K297XB857」で、価格はそれぞれ499,800円、334,800円となる。

上位モデルの「gg限定モデル-K298X3DB858」は、4Kを含む高解像度・高画質でのゲームプレイを想定した構成だ。CPUはAMD Ryzen 7 9800X3D、GPUはGeForce RTX 5080 16GBを搭載し、メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TB、電源は1200W、OSはWindows 11 Home 64bitとなる。販売価格は499,800円。

もう一方の「gg限定モデル-K297XB857」は、WQHD環境を中心に幅広いPCゲームを楽しみたいユーザー向けの構成だ。CPUはAMD Ryzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB、メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TB、電源は850W、OSはWindows 11 Home 64bitとなる。販売価格は334,800円で、性能と価格のバランスを重視した選択肢という位置づけだ。

2機種はいずれもSTORM「鏡界2」シリーズをベースにしており、ホワイトを基調としたパーツと、正面から側面まで内部を見渡せるピラーレスデザインを採用する。ゲーミング性能だけでなく、デスク環境になじむ外観も重視した点が特徴だ。なお、対象パーツの在庫がなくなり次第販売終了となる場合があり、仕入れ価格や在庫状況により価格や仕様が変更される可能性もあるため、最新情報は公式サイトやggの商品掲載ページで確認したい。