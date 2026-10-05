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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2508回

アップル「iPhone 18 Pro」中国ではサムスン製ディスプレーが人気？

2026年10月05日 20時00分更新

文● 篠原修司

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投稿画像の一部。右がサムスン製　Xより

　アップルのiPhoneを買う中国のユーザーの多くは、ディスプレーがサムスン製かLG製かを毎年わざわざ確かめているという。著名リーカーのIce Universe氏が9月26日にXに投稿した。

　同氏によると、LG製のパネルが当たると本気でがっかりする人もいて、なかにはサムスン製ディスプレーの個体が出るまでiPhoneを買い直し続ける人もいるという。中国の多くのiPhoneユーザーの間では、サムスン製パネルのほうが「見た目がはっきり優れている」と広く考えられており、クリーンで高級感があると評判だそうだ。

　同氏は同じ日の別の投稿で、アップルが9月18日に発売したiPhone 18 Proシリーズのパネルについて、ユーザーの感想にもとづく大まかなTier表も紹介している。最上位とされるのはサムスンの「G9N」で、色がはっきりして自然、白がやや暖かめで、斜めから見たときの色ずれが比較的少ないと言われているという。

　2番目とされるサムスンの「G9P」は、寒色寄りで明るく、映像がシャープに見えることがあるそうだ。一方で、長く見ていると目が少し疲れやすいと報告するユーザーもおり、画面の明るさや色のむらの少なさ（均一性）は個体によってばらつきが大きいかもしれないという。

　とは言え同氏は、これらの評価はユーザーが長年の経験からまとめてきた大まかな傾向で、「すべての世代のiPhoneに当てはまるとは限らない」としている。同じコードのパネルでも個体ごとに差がありうるそうだ。

　なお、韓国メディアTHE ELECは、iPhone 18 Pro向けにサムスンディスプレーが約1800万枚、LGディスプレーが約1900万枚のパネルを、Pro Max向けにはそれぞれ2600万枚と2100万枚を供給する見込みだと伝えていた。両社の供給量に大きな差はなく、どちらのパネルに当たるかは運次第といえそうだ。

　iPhone 18 Proを購入した人は、自分の画面がどちらのメーカー製なのか、つい気になってしまいそうな話である。

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