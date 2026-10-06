ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第66回
20万円切りでRTX 5060 Ti＋Ryzen 7！ ドスパラ34周年記念PCが19万6080円
2026年10月06日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
数量限定の34周年記念モデルが登場
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。その一環として、GALLERIAやTHIRDWAVEの「ドスパラ34周年記念モデル」を数量限定で販売している。対象モデルは周年感謝価格で販売され、期間は10月30日(金)10時59分まで。規定数に達し次第終了となる。
このほか、対象の新品パソコンでは指定カスタマイズが最大半額に。32GBメモリへの変更や2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi 6＋Bluetooth 5.2対応無線LANの追加などが対象となっている。対象となるカスタマイズはPCによって異なる。
20万円切りのRTX 5060 Ti搭載モデル
THIRDWAVE AD-R7A56B-09W Ryzen7 7700搭載 ドスパラ34周年記念モデル
基本構成販売価格:196,080円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載しながら、20万円を切る19万6080円のモデル。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB Gen4 SSDを備える。ブラックとホワイトの2色から選択できる。
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