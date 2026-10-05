【本日】さんま塩焼きが880円→10円！ 渋谷・新宿・川崎で3日間限定

Brand Bank Companyが展開する「炭火炉端と肉 金しゃもじ 渋谷店」「大衆酒場 きたぎん 新宿」「川崎銀柳街入口のひもの屋」の3店舗では、本日10月5日から7日までの3日間限定で、「さんま塩焼き」を10円で提供するキャンペーンを実施します。

「さんま塩焼き」が880円→10円

渋谷・新宿・川崎の3店舗にて

１0円キャンペーンは、東京（渋谷・新宿）、神奈川（川崎）の金しゃもじ、きたぎん、ひもの屋で実施。各店舗では香ばしく焼き上げた「さんま塩焼き」は通常880円のところ、期間中は税込10円で提供されます。



いずれの店舗でも各日先着30名限定で、1人1尾まで注文できます。

なお、利用には別途お通し代がかかるほか、1人につき料理1品以上、ドリンク1杯以上の注文が必要です。入荷状況によって注文数が制限される場合があります。

▲さんま塩焼き 通常880円→10円

実施期間：10月5日～7日

提供時間：各店舗のディナー時間帯

対象：各店舗・各日先着30名、1人1尾まで

対象店舗：

炭火炉端と肉 金しゃもじ 渋谷店（店舗リンク）

大衆酒場 きたぎん 新宿（店舗リンク）

川崎銀柳街入口のひもの屋（店舗リンク）

先着30名限定！

対象の店舗が近くにお近くにある人は要チェック。いずれの店舗でも先着30名限定なので狙いをつけて訪れるのがよさそうです！

※記事中の価格は税込み

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