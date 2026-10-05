【本日】さんま塩焼きが880円→10円！ 渋谷・新宿・川崎で3日間限定

Brand Bank Companyが展開する「炭火炉端と肉 金しゃもじ 渋谷店」「大衆酒場 きたぎん 新宿」「川崎銀柳街入口のひもの屋」の3店舗では、本日10月5日から7日までの3日間限定で、「さんま塩焼き」を10円で提供するキャンペーンを実施します。
「さんま塩焼き」が880円→10円
渋谷・新宿・川崎の3店舗にて
１0円キャンペーンは、東京（渋谷・新宿）、神奈川（川崎）の金しゃもじ、きたぎん、ひもの屋で実施。各店舗では香ばしく焼き上げた「さんま塩焼き」は通常880円のところ、期間中は税込10円で提供されます。
いずれの店舗でも各日先着30名限定で、1人1尾まで注文できます。
なお、利用には別途お通し代がかかるほか、1人につき料理1品以上、ドリンク1杯以上の注文が必要です。入荷状況によって注文数が制限される場合があります。
▲さんま塩焼き 通常880円→10円
実施期間：10月5日～7日
提供時間：各店舗のディナー時間帯
対象：各店舗・各日先着30名、1人1尾まで
対象店舗：
炭火炉端と肉 金しゃもじ 渋谷店（店舗リンク）
大衆酒場 きたぎん 新宿（店舗リンク）
川崎銀柳街入口のひもの屋（店舗リンク）
先着30名限定！
対象の店舗が近くにお近くにある人は要チェック。いずれの店舗でも先着30名限定なので狙いをつけて訪れるのがよさそうです！
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります