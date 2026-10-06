USB Type-Cの「C」って何のC？ ConnectでもChargeでもない、意外な名前の由来

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じゃあType-Rはホンダ専用端子？

「USB Type-C」は、通信や電力供給に加え、対応する機器やケーブルなら映像・音声まで1本で扱える、万能（に近い）インターフェースです。最近はUSB Type-C端子を備えた機器が増え、Thunderbolt 4/5を含め、USB-C形状のケーブル1本でさまざまな機器をつなげられるようになりました。

デジタル機器周りの利便性を向上させた立役者と言っても過言ではないでしょう。もう私たちは、何種類ものケーブルがスパゲティーのように絡み合う「ケーブル箱」から、お目当ての1本を見つけようと四苦八苦しなくても良いのです。

ところで、このUSB Type-Cの「C」とは何か、ご存知ですか？

ホンダ車のスポーツグレードを指す「タイプR」の「R」が「Racing（レーシング）」であることを鑑みると、電子機器をつなぐための端子に関係する「C」ならば、「Connect（コネクト）」「Charge（チャージ）」あたりが怪しいように思えますよね。個人的には「Cyber（サイバー）」も捨てがたいのですが……。

Type-Cの前にはType-AとType-Bがいた

もったいぶらず正解を申しますと、USB Type-Cの「C」はConnectやChargeといった英単語の頭文字ではありません。USBコネクターの形状を区別する「Type-A」「Type-B」に続いて登場した、「Type-C」という名称なのです。

Cがあるということは、当然AとBもあります。USB Type-Aは、最もよく見掛ける平べったい長方形の端子です。パソコンのほか、オーディオビジュアル系の家電やゲーム機など広く使われています。

USB Type-Bは、四角形に近い台形の端子です。「そんな形のUSBあったっけ？」と思った人は、ご自宅の家庭用プリンターの背面あたりを確認してください。プリンターやスキャナー、そしてオーディオ機器などで根強く使われています。

そして3番目が前述したUSB Type-C。前の2つよりもコンパクトで楕円形をしています。端子に上下がなく、どちら側でも挿さることも特徴の1つですね。パソコンやスマホをはじめ、多くの機器に採用されています。長らくLightning端子のイメージが強かったiPhoneもUSB Type-Cを採用するようになり、MacやiPadを含むアップルの主要製品ではUSB Type-Cがすっかりおなじみになりました。

と、このへんで「そういえばMicro USBなんて端子もあったよね？ PS4のコントローラーとか。あれってType何？」と思った人、いらっしゃいますよね。ズバリ、PS4のコントローラーなどでおなじみのMicro USBは、正式には「USB Micro-B」。つまりType-Bの小型版という位置付けです。