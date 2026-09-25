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「ポータブル電源」とモバイルバッテリー、何が違う？ 実は“容量”ではありません

2026年09月25日 07時00分更新

文● 江古田　編集●ASCII

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ポータブル電源とモバイルバッテリーの違いって？

災害が起こると注目される「ポータブル電源」ですが……

　8月の千葉豪雨に続き、9月には台風25号による浸水被害が発生するなど、各地で大雨による被害が相次いでいる現在、にわかに注目を集めているのが「ポータブル電源」。災害は停電を伴うことが多いため、頼もしい大容量バッテリーとして人気です。

　では、ここで質問。「ポータブル電源とモバイルバッテリーって何が違うのでしょうか？」　。先に言っておきますが、「ポータブル電源」という呼び名に厳密な統一定義があるわけではありません。ですが、両者を分ける特徴はかなりハッキリしています。

　……容量？　それも正解の1つだとは思いますが、モバイルバッテリーにだって大容量タイプは存在しますよね。これをドンドン大きくしていけばポータブル電源になるのかと言えば、おそらく違います。

　現状を知る／伝えるための通信手段、夏冬には生命線となる冷暖房設備、食料を保存する冷蔵庫の維持――こうした電気がなくては始まらない家庭内インフラを短時間ながらも維持できることがポータブル電源の強みであり、みなさんが想像するポータブル電源の使い道ではないでしょうか。

　そう考えたうえで、筆者が出した答えは「出口」です。つまり、冷蔵庫級の家電を動かせる“出力”を持っていること。そして、そうした家電に電力供給するために必須の“家庭用ACコンセント”を備えていること。この2つを併せ持つことが、ポータブル電源とモバイルバッテリーを分ける条件と言ってもおかしくはないかと思います。

家電を動かすには数百W必要

　実際、ポータブル電源とモバイルバッテリーは出力に大きな差があります。モバイルバッテリーの場合、大容量・高出力タイプでも、USB-Cなどからの出力は1ポートあたり100W前後が中心。複数ポート合計で100Wを大きく超える製品もありますが、家庭用ACコンセントから家電を動かすポータブル電源とは、そもそも想定している用途が異なります。

　災害時に使いたい家電の中には、電子レンジや電気ケトルのように1000Wを超えるものもあります。また、冷蔵庫やエアコンなどモーターやコンプレッサーを使う機器では、運転開始時に定格消費電力を大きく上回る「起動電力」が必要になることがあります。

　一方、家庭の防災用途を意識した1000Wh前後のポータブル電源では、定格出力1500W前後、瞬間最大3000W前後に対応する製品も珍しくありません。

　また、ポータブル電源は100Vの家庭用ACコンセントを必ずと言って良いほど備えているため、家電をそのままつなげることができます。もちろん、USB端子やシガーソケット出力ポートなども装備しており、自宅だけでなくクルマに避難した際にも困らないインターフェース群が備わっています。

　ポータブル電源とモバイルバッテリー、どちらも私たちを助けてくれる蓄電池であることに違いはありませんが、活躍する舞台は異なります。出先でスマホをあと数時間使いたいときに有用なのはポータブル電源ではなく、モバイルバッテリーです。どちらか一方だけではなく、両方用意しておくことが重要です。

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