知ってるようで知らない？ IT用語クイズ 第15回
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「00000JAPAN」って何？ ネットで災害情報を確保したいなら覚えておきたいWi-Fiサービス
2026年09月30日 07時00分更新
JAPANが……ゼロ？
台風による大雨の被害が絶えない昨今、ネットで災害情報を確保したい人たちが覚えておきたいサービスと言えば「00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）」です！ ……ところで、何のサービスかはご存知ですよね？
これは地震や台風などの大規模災害や大規模な通信障害が発生した際、通信事業者などが提供する公衆Wi-Fiスポットを一時的に無料開放する仕組みで、「災害用統一SSID」と呼ばれています。令和6年能登半島地震の際には、新潟・富山・石川・福井の4県で「00000JAPAN」が開放されました。
00000JAPANが開放された場合、対応する公衆Wi-Fiスポット付近でスマホやパソコンのWi-Fi機能をオンにしてネットワーク選択画面を確認すると、SSID一覧に「00000JAPAN」が表示されます。
00000JAPANは接続時にIDやパスワードを入力する必要がなく、「00000JAPAN」を選択するだけで無料で利用できます。とはいえ、利用者が集中する可能性もあるため、災害情報の取得や安否確認など、必要な通信を優先して使いたいところです。
また、緊急時の利便性を優先したサービスのため、Wi-Fiの通信自体は暗号化されていません。ネットバンキングやネットショッピングなど、個人情報やクレジットカード情報といった重要な情報を入力する利用は、できるだけ避けたほうがいいでしょう。
もちろん、「00000JAPAN」はいつでもどこでも使えるわけではありません。災害や大規模な通信障害が発生した際に対象の公衆Wi-Fiスポットが開放されて初めて利用できます。いざというとき、「ゼロが5つのJAPAN」を見つけたら通信手段として使える――くらいには覚えておくと役立つかもしれません。
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