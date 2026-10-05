ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第65回
RTX 5070搭載「GALLERIA」の32GBメモリ化が半額！ 水冷やWi-Fi追加など4種類がお得
2026年10月05日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
32GBメモリへの変更や2TB HDDの追加などが半額
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象PCでは、指定カスタマイズを最大半額で利用できる。
対象となるカスタマイズはPCによって異なり、32GBメモリへの変更や2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加などを用意している。
また、期間中に合計1,000円以上購入してエントリーすると、抽選で1,000名にドスパラポイントを最大全額還元（上限10万ポイント）するキャンペーンも実施している。
おすすめPCをピックアップ
GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700/LEDファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:301,080円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載するゲーミングPC。基本構成では16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを備える。
このモデルでは、32GBメモリへの変更、2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加が半額対象となっている。
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