人気のシマエナガドーナツ再び！道内のクリスピー・クリームにて

クリスピー・クリーム・ドーナツは北海道の5店舗にて、10月7日より期間限定で「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキーホワイト シマエナガ」を販売します。

シマエナガのドーナツが再登場！

「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道」シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発しているプレミアムドーナツです。

北海道に生息する“雪の妖精”「シマエナガ」をモチーフにしたドーナツは過去2回販売し、北海道ならではの動物をモチーフにした愛らしいビジュアルで、好評を集めたそうです。

今回、人気の「シマエナガ」モチーフが、新たな味わいとデザインにアップデートして、再び登場します。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキーホワイト シマエナガ」（388円、イートイン：396円）は、真っ白な雪景色の中から「シマエナガ」がひょっこり顔を出す姿をイメージしたキュートな新商品です。

ミルキーなホワイトチョコでコーティングしたふわふわのドーナツに真っ白なホワイトクランチときらきらと輝くアラザンをトッピングし、北海道の雪景色を思わせる白くきらめく世界を表現。

ドーナツの中から顔をのぞかせる「シマエナガ」は、北海道産ミルク入りのクリームをしぼり、白く丸みのある愛らしい姿を表現し、北海道産の甘納豆で羽を、つぶらな瞳とくちばしはビターチョコレートとチョコチップで描いています。

【販売店舗】

・クリスピー・クリーム・ドーナツ sitatte sapporo店

・クリスピー・クリーム・ドーナツ 札幌ポールタウン店

・クリスピー・クリーム・ドーナツ 札幌ル・トロワ店

・クリスピー・クリーム・ドーナツ 三井アウトレットパーク札幌北広島店

・クリスピー・クリーム・ドーナツ 千歳アウトレットモール・レラ店

今年は真っ白なシマエナガだ！

きらめく雪景色にひょっこり顔を出す「シマエナガ」が、とってもかわいいドーナツが再び登場します。



今年はリニューアルして真っ白な姿になりましたね。北海道ならではの味わい、ぜひ機会があれば試してみたいです！

発売は2027年4月下旬頃までを予定しているそうですので、チェックしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）