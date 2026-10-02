鰻たっぷりで1300円「うなテラ丼」本日スタート！ ご飯大盛り無料

うな丼チェーン「名代 宇奈とと」は、本日10月2日より直営17店舗にて「うなテラ丼」を販売します。11月1日までの期間限定メニュー。

鰻をたっぷり盛り付けた「うなテラ丼」復活！

鰻をたっぷり盛り付けたメニュー。今回で5度目の登場です。

▲うなテラ丼

1300円（店内・テイクアウト）、1800円（デリバリー）

「うなテラ丼」は、一口サイズにカットした鰻の蒲焼を丼いっぱいに盛り付けたメニュー。炭火で香ばしく焼き上げた鰻に宇奈とと特製のタレをまとわせ、刻み海苔を合わせています。

店内飲食とテイクアウトではご飯の大盛りが無料です。

販売店舗：

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、浅草店、上野店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

＜神奈川＞川崎店

＜大阪＞梅田店、南森町店、本町店、九条店

1300円で鰻たっぷりはうれしい！

うなテラ丼は、2025年1月に初登場し、今回で5度目の販売。価格は初登場時から変わらず1300円に据え置かれています。

鰻というと、どうしても「ちょっと贅沢」というイメージがありますが、たっぷりの鰻がのってこの価格。さらにご飯大盛りまで無料です。販売店舗が近くにある人には朗報です！

※価格は税込み

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