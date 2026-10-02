デニーズ×飯田商店がさらに進化！ 「味噌らぁ麺」に辛味噌＆焼き餃子も登場

ファミリーレストラン「デニーズ」は10月14日より、飯田商店店主・飯田将太氏監修第6弾として、「味噌らぁ麺・改～五重の味噌」や「辛味噌らぁ麺」、「焼き餃子」など全6商品を販売します。
専用の中太丸麺を新開発！ 味噌らぁ麺がさらに進化
今回の監修では、過去に販売した「味噌らぁ麺」をさらに進化させ、飯田商店監修メニュー専用のオリジナル麺を新たに開発。2種類の小麦粉を使用した中太丸麺で、しっかりとしたコシのある多加水麺に仕上げています。
チャーシューは豚バラ肉を香ばしく焼き上げたうえで店舗でもローストし、5種の味噌をブレンドしたスープは脂とのバランスを見直しています。今回は、新たに辛味噌らぁ麺と焼き餃子もラインアップします。
▲味噌らぁ麺・改～五重の味噌 1496円
信州味噌つぶ、信州味噌、美麻高原蔵二年みそ、西京しろ味噌、仙台みそ 生こしの5種をブレンドしたスープに、味噌専用のオリジナル中太丸麺を合わせています。店舗でローストした焼きチャーシューを使用しています。
▲味噌チャーシューらぁ麺・改～五重の味噌 2398円
香ばしく焼き上げた焼きチャーシューを6枚トッピングしています。
▲辛味噌らぁ麺 1595円
白味噌をベースに熟成豆板醤と豚の背脂を加え、ガーリックの香ばしさと辛味オイルで仕上げています。飯田店主監修では初となる辛味噌らぁ麺です。
▲辛味噌チャーシューらぁ麺 2497円
辛味噌スープに焼きチャーシューを6枚のせています。
▲焼き餃子（2個）～柚子胡椒＆胡麻油 429円
北海道産小麦100％の中力粉で仕立てた皮に餡を包み、特製胡麻油と柚子胡椒を添えています。
▲麻婆牡蠣＆豆腐 759円
豆豉と豆板醤を効かせた麻婆ソースに牡蠣を合わせています。白髪ねぎと刻み柚子が爽やかな味わいに引き締めます。
第6弾、かなり本気の作り込み
今回驚くのは、味噌や具材を変えるだけではなく、飯田商店監修メニューのために専用の中太丸麺まで新たに開発していること。チャーシューも店舗でローストするなど、ファミレスのラーメンとはいえかなり手が込んでいます。
さらに今回は初の「辛味噌らぁ麺」に「焼き餃子」まで登場。ラーメンだけにとどまらず、飯田商店監修メニューそのものが広がってきましたね。
・発売日：2026年10月14日
※価格は税込み表記です。
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