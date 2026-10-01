【本日から】ほっともっと「豚汁」170円～！ 冬の間ずっと割引

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、「豚汁キャンペーン」を、10月1日から開催します。期間中、「特製豚汁」シリーズ2品を10円引きで提供します。
人気の「豚汁」2品が割引！
ほっともっとの「特製豚汁」は、豚肉や人参、ごぼう、玉ねぎなどの具材をたっぷり使用した人気のサイドメニューです。今回のキャンペーンでは、2027年2月28日までの期間10円引きで提供。
あわせて「旨辛特製豚汁」も割引の対象です。
▲特製豚汁 180円→170円
白味噌と赤味噌をブレンドし、仕上げにおろし生姜を加えることで、コク深い味わいに仕立てた具沢山豚汁です。
▲旨辛特製豚汁 210円→200円
特製豚汁に魚介の旨味と唐辛子の辛さを楽しめる特製だれが付く、旨辛の豚汁です。
来年の2月までずっと割引！
温かい豚汁がおトクに楽しめるキャンペーンがスタートします。
期間は2027年2月28日までと、長めな設定。値引きは10円ですが、秋冬ずっとこの割引価格なのはうれしいですね。
いつものお弁当にプラスするのもよさそう。辛いのが好きな人は「旨辛特製豚汁」も試してみてはどうでしょう。
（※文中の価格はすべて税込）
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