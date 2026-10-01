デスクでは31.5インチ、外出先では16インチ！ ASUSの新モニター2機種が登場

ASUS JAPANは、31.5インチ フルHDモニター「VA329QG3」と16インチ フルHDポータブルモニター「ZenScreen MB16AHVE」を、10月2日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。
VA329QG3は、31.5インチの大画面と最大180Hzの滑らかな表示を備え、オフィスワークやテレワークでのマルチタスクを支える据え置き型モニターだ。フルHDパネルに加え、HDR10、sRGB 99%、3,500:1の高コントラスト比に対応し、資料や映像を見やすく表示する。HDMI 2.1（TMDS）×2とDisplayPort 1.4を搭載し、複数機器をつないだまま切り替えやすい点も特徴だ。
目の負担に配慮したASUS Eye Care Plusテクノロジーも強みだ。TÜV Rheinland認証のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能に加え、Reading Strips機能やComfortRate機能を備え、長時間の作業を支える設計となる。ASUS DisplayWidget Centerでは、マウス操作や音声によるAIアシスタントで設定を調整できる。
ZenScreen MB16AHVEは、外出先でも使いやすい16インチのフルHD IPSポータブルモニターだ。USB-C×2とmini-HDMIを備え、DisplayPort Altモード対応のUSB-C接続ならケーブル1本で映像出力と給電を同時に行える。65Wパワーパススルー給電にも対応し、モニター経由でノートPCへ給電できる点も便利だ。自動回転機能により、画面の向きに応じて縦横表示が切り替わる。
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