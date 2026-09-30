UGREEN、液冷モバイルバッテリー「MagFlow Pro」発売　Qi2 25Wで発熱対策

ユーグリーン・ジャパンは、充電時の発熱を抑えながら高出力化を追求する新シリーズ「MagFlow Pro」を発売した。価格はオープン価格で、「MagFlow Pro 10000mAh マグネット式モバイルバッテリー 25W」が18,980円、「MagFlow Pro 3-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W（スタンド式）」が19,990円、「MagFlow 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W（折りたたみ式）」が6,980円だ。購入方法はUGREEN公式ストア、Amazon公式店、楽天などのオンラインストアに加え、ビックカメラ、ヨドバシカメラなど全国主要家電量販店で入手できる。

MagFlow Proシリーズの核となる特徴は、液冷とTEC冷却を組み合わせた新設計にある。モバイルバッテリーには、世界初をうたうQi2 25W対応の液冷システム「CryoPulse 液冷システム」を搭載し、充電時の本体温度を一般的なモバイルバッテリー比で約10℃低く抑えるという。さらに、3-in-1充電器には「CryoPulse TEC瞬間冷却」と超静音ファンを採用し、iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる。2-in-1モデルは折りたたみ式で、持ち運びやすさを重視した設計だ。

10000mAhモデルは、冷却状態や出力、電池残量、充電サイクル数を表示できるスマートディスプレイを備えるのがポイントだ。25Wワイヤレス充電に対応し、iPhone 17 Pro Maxを約40分で50％まで充電できるとしている。3-in-1モデルはスタンド角度を調整でき、動画視聴や通知確認をしながら充電しやすい。2-in-1モデルは折りたたむと手のひらサイズになり、オフィスや出張、旅行先でも使いやすい。いずれも、速さだけでなく、充電中の熱や使い勝手まで意識した製品群だ。