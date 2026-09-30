GIGABYTE「神鷹凛」仕様のマザーボード、2万6800円で登場！ DDR4・Wi-Fi 6E対応

ニューエックスは、GIGABYTEのMicro ATXマザーボード「B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4」を、10月2日より販売開始する。価格は26,800円。ゲーミング向けのAORUSシリーズに、神鷹凛キャラクターモデルを採用した製品で、同社の取扱製品として展開する。

この製品は、12+1+1フェーズのデジタル電源設計やDDR4 XMPメモリ対応を備え、安定した動作と拡張性を重視した構成だ。PCIe 5.0対応のx16スロット、EZ-Latchによるクリックリリース設計、2連PCIe 4.0 M.2スロットなど、組み立てやストレージ増設のしやすさも意識した内容だ。さらに、VRM用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardにより、発熱対策にも配慮する。

通信機能も充実しており、Realtek 2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3を搭載。アンテナ着脱を簡単にするWIFI EZ-Plug、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus BIOS更新ボタン、Smart Fan 6なども備え、B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4は扱いやすさとメンテナンス性を高めた仕様だ。フロントUSB 3.2 Gen.2 Type-CとリアUSB 3.2 Gen.2x2 Type-Cも用意し、周辺機器との接続性も確保する。

3年製品保証に加え、購入後6ヵ月間のソケットピン折れ無償修理保証が付く点も見逃せない。