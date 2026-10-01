ケーブルも充電器もひと目で確認！ サンワサプライの透明ガジェットポーチにS・LL登場

サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で、中身がひと目で分かる両面クリア仕様のガジェットポーチ「200-BAGIN040CL」と「200-BAGIN041CL」を発売した。価格はSサイズが1,618円（税抜）、LLサイズが1,982円（税抜）だ。既存のM・Lサイズに加えて全4サイズ展開となり、日常の持ち歩きから出張や旅行まで、用途に応じて選べるラインアップになった。
新たに加わったSサイズ「200-BAGIN040CL」は、外寸がおよそ幅18×奥行5×高さ13.5cm、重量がおよそ106gだ。充電器やケーブル、イヤホンなど、毎日使う最小限のガジェットをコンパクトに持ち運ぶ用途に向く。通勤・通学バッグにも収まりやすく、必要なものだけをすっきり整理できる構造だ。
LLサイズ「200-BAGIN041CL」は、外寸がおよそ幅26×奥行6.5×高さ16.5cm、重量がおよそ174gだ。モバイルバッテリーや充電器、ケーブル類など、出張や旅行で増えがちな周辺機器をまとめて収納しやすい。表裏の両面にクリア素材を採用しているため、ファスナーを開ける前から収納物を確認でき、忘れ物の防止や荷造りの効率化にも役立つ。
両モデルともダブルファスナーで開閉しやすく、内部収納で中身を見やすく整理できる点が特徴だ。
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