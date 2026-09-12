MSI、10点マルチタッチ対応の15.6型モバイルモニター「PRO MP161E6T」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモバイルモニター新モデル「PRO MP161E6T」を10月1日に発売する。価格は2万7300円。15.6型フルHD解像度の薄型軽量ボディに、10点マルチタッチ、USB Type-C給電と映像入力、360°回転スタンドなどを備え、外出先から受付、店頭まで幅広い用途を想定したモデルだ。

「PRO MP161E6T」は、指先で直感的に操作できる10点マルチタッチ対応が大きな特徴だ。プレゼンテーションや受付業務のほか、タッチ操作を生かした現場作業にも使いやすい設計となる。タッチ機能はUSB Type-C接続かつ対応OS搭載PCとの接続時に有効となるため、利用環境は事前確認が必要だ。

本体はノングレアパネルを採用し、使用後に指紋が目立ちにくい。さらにアンチフリッカーとブルーライトカットを備え、目の疲労軽減にも配慮する。Eye-Q Check機能では、目の疲労度合いを3つの項目で確認でき、休憩の目安を把握しやすい構成だ。サイズはおよそ幅357×奥行23×高さ211mm。重量はおよそ0.9kgとなる。

接続面では、USB Type-Cケーブル1本で映像入力と給電をまかなえる点が便利だ。L字型ケーブルが付属し、端子への負担を抑えながら見た目もすっきりまとめやすい。加えて、スピーカー搭載、360°回転するスタンド、1/4インチカメラネジ、VESA75対応など、用途に応じた設置自由度も高い。縦置きにも横置きにも対応し、専用スリーブケースも付属するため、持ち運びを前提とした運用にも向く。