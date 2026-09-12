14型・約1.4kgで有線LANも搭載！ MSIの新Copilot+ PCが登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、14インチビジネスノートPC「Modern-A14-AI+F3HMG-5582JP」を10月1日から順次販売開始する。価格はオープン価格だ。AMD Ryzen AI 5 330を搭載し、Copilot+ PC対応のAI機能と、有線LAN、microSDカードリーダー、USB Type-C×2、USB Type-A×2などの充実したI/Oポートを備える点が特徴となる。

Modern-A14-AI+F3HMG-5582JPは、最大50TOPSのNPUを内蔵するAMD Ryzen AI 5 330を採用し、Copilot+ PCの各種AI機能を利用しやすい構成だ。16GB DDR5メモリと512GB SSDも搭載し、文書作成、表計算、オンライン会議、複数アプリの同時利用まで、日常業務をまとめて支える。AIを活用した作業効率化を狙うユーザーに加え、自宅やホームオフィスでの実用性を重視する層に向くモデルだ。

接続性の高さも見どころとなる。USB Type-Cは映像出力とUSB PDに対応し、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN、microSDカードリーダーを装備する。外部ディスプレイや各種周辺機器をつなぎやすく、変換アダプタへの依存を減らせる点が実用的だ。サイズはおよそ幅323.9×奥行217.2×高さ19.9mm、重量はおよそ1.4kgとなり、14インチ フルHDノングレアディスプレイと合わせて持ち運びやすさと見やすさを両立する。

そのほか、顔認証対応Webカメラ、プライバシーシャッター、バックライトキーボード、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3も備える。オンライン会議やテレワークでの使い勝手を高めつつ、安定したワイヤレス接続にも配慮した構成だ。