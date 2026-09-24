MSI「Modern F1M」発売へ　Office付き・3年保証の14型／15.6型ノートPC

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネスノートPC「Modern」シリーズの新製品として、「Modern-14-F1MG-5885JP」と「Modern-15-F1MG-5895JP」を10月2日より順次販売する。価格はいずれもオープン価格で、「Microsoft 365 Personal（24か月）/ Office Home & Business 2024 オプション」と3年間の製品保証を組み合わせたエディオンオリジナルモデル『e angle select』として展開される点が特徴だ。購入はエディオン各販売店などの取り扱い窓口で行う形になる。

両モデルは、購入後すぐに文書作成や表計算、プレゼンテーション作成に使えるOffice環境を備え、さらに国内3年保証を付帯する。ノートPCを仕事、学習、オンライン手続き、動画視聴、家計管理まで幅広く使う家庭向けに、導入時の不安を減らした構成だ。初めての1台や買い替え先として選びやすい設計という。

性能面では、Modern 14 F1Mがインテル Core 7 プロセッサー 150U、Modern 15 F1Mがインテル Core 5 プロセッサー 120Uを搭載する。いずれも10コアCPUと16GBメモリ、512GB SSDを備え、Webブラウジングやオンライン授業、資料作成、在宅ワークなどを快適にこなせる構成だ。サイズはModern 14 F1Mがおよそ14インチで軽量ボディ、Modern 15 F1Mがおよそ15.6インチで表示領域の広さを重視した設計となる。

インターフェースはUSB Type-C、USB Type-A、HDMI、microSDカードリーダーを搭載し、外部ディスプレイや周辺機器との接続にも対応する。持ち運び重視なら14インチ、作業性重視なら15.6インチと、利用スタイルに合わせて選べる点もわかりやすい。