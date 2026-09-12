MSI、4K/144HzとフルHD/288Hzを切り替えられるゲーミングモニター「MAG 321UPD E14」を発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 321UPD E14」を10月1日に販売開始する。価格は7万6800円前後の見込み。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスを重視する「MAG」シリーズの新モデルとして、1台でゲームジャンルを問わず使いやすい万能性を打ち出す製品だ。
「MAG 321UPD E14」の最大の特徴は、4K UHDの144Hz表示とフルHDの288Hz表示を切り替えられるデュアルモードだ。RPGのように高精細な映像表現を楽しみたい場面では4K、FPSのように反応速度が重要な競技系タイトルではフルHD高リフレッシュレートへ切り替えることで、用途に応じた表示環境を選べる。さらに24.5インチと27インチ相当の画面表示に調整するモードも備え、eSports向けの視認性にも配慮した設計だ。
パネルは発色と視野角に優れるIPS方式を採用し、HDRにも対応する。明暗差のある映像をより立体的に見せやすく、ゲーム映像の没入感を高める仕様だ。加えて、コントラストや彩度を自動調整するAIビジョンや、表示の乱れを抑えるFreeSync Premium、長時間プレイ時の快適性を高めるアンチフリッカーとブルーライトカット機能も搭載。対応する次世代家庭用ゲーム機と接続すれば、最大4K/120Hz表示にも対応するという。
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