気になる！ ニューデイズ25周年の限定ビール、2400本限定で登場

NewDaysは9月29日より、25周年を記念した限定クラフトビール「THANKS ALE」を首都圏エリアの一部店舗で数量限定販売しています。

JR東日本グループ直営のクラフトビール醸造所「中央線ビアワークス」が醸造した商品で、販売数は2400本限定です。

NewDays25周年記念で限定クラフトビールが登場

▲THANKS ALE（350ml） 713円

NewDays25周年記念ラベルを採用した数量限定のクラフトビールです。歴代のNewDaysの制服を着たスタッフと、駅を利用する人が一緒に25周年を祝う様子を描いたオリジナルラベルに仕上げています。

液種は「ゴールデンエール」で、「中央線ビアワークス」の定番ラインアップの一つです。苦味を抑えてゴクゴク飲めるすっきりした味わいが特徴だとしています。アルコール度数は4.5％です。

25周年の「ありがとう」をビールに！

「中央線ビアワークス」は、JR東日本グループ初の直営クラフトビール醸造所で、2025年7月にJR中央線東小金井駅〜武蔵小金井駅間の高架下に誕生しました。元駅員が醸造を手がけているそうです。

今回登場する限定クラフトビール「THANKS ALE」は、NewDays25周年のオリジナルラベルを採用しており、特別感があるデザインがグッときますね。2400本限定なので、駅で見かけたらチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月29日

※価格は税込み表記です。