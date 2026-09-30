丸亀製麺に「肉辛まぜうどん」！ 生ニンニクどーんのパンチ系

うどんチェーン「丸亀製麺」は、「肉辛まぜうどん」を10月6日より全国の店舗で発売します。

丸亀×松岡さん初のまぜうどん

生ニンニク入り×旨辛ミンチ！

丸亀製麺では2021年から松岡昌宏さんと「トマたまカレーうどん」シリーズなどを共同開発。今回は、松岡さんとの共同開発では初となる“まぜうどん”です。

▲肉辛まぜうどん（ひと口ごはん、トマト酢つき）

並890円、大1080円、得1270円

打ち立てのうどんに、カレー粉やカイエンペッパーなど複数の香辛料を効かせた特製ミンチ、生ニラ、生ニンニク、ガリトマト、刻みのり、玉子をトッピング。具材がよく絡むよう、茹で上がった麺を釜から直接すくい上げる「釜抜き麺」を使用しています。

中でもパンチの決め手となるのが、生ニラと生ニンニク。あえて生のまま使用することで、まぜるほど香りと刺激が全体に広がる仕立て。

また、途中で別添えの「トマト酢」を加えると、酸味によって辛さがマイルドになるそう。最後は残った具材に「ひと口ごはん」を投入することで、締めまで楽しめるように考えられています。

■肉辛まぜうどん

販売期間：10月6日～11月下旬予定

価格：並890円、大1080円、得1270円

販売店舗：全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）

※持ち帰りは並・大のみ

※持ち帰りにはひと口ごはんは付きません

混ぜるほどにヤミツキに

筆者ナベコはひと足早く実食。一見、台湾まぜそばにも似ていますが、「ガリトマト」といったオリジナル要素もあって、辛いのにちょっと爽やか。混ぜるごとにミンチ、ニラ、ニンニクがうどんに絡んで、ヤミツキになります。

詳しい実食レポートはあらためてお届けします！

オフィスビル内の店舗やロードサイドの店舗も含め、基本的には全国の店舗で提供されるのもありがたいです。今までにない丸亀製麺のスタミナ系まぜうどん。「どんな味かな？」と気になる人は、実際に食べて確かめてみるのがオススメ！



・発売日：2026年10月6日



※記事中の価格は税込み



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