丸亀製麺に「肉辛まぜうどん」！ 生ニンニクどーんのパンチ系

うどんチェーン「丸亀製麺」は、「肉辛まぜうどん」を10月6日より全国の店舗で発売します。
丸亀×松岡さん初のまぜうどん
生ニンニク入り×旨辛ミンチ！
丸亀製麺では2021年から松岡昌宏さんと「トマたまカレーうどん」シリーズなどを共同開発。今回は、松岡さんとの共同開発では初となる“まぜうどん”です。
▲肉辛まぜうどん（ひと口ごはん、トマト酢つき）
並890円、大1080円、得1270円
打ち立てのうどんに、カレー粉やカイエンペッパーなど複数の香辛料を効かせた特製ミンチ、生ニラ、生ニンニク、ガリトマト、刻みのり、玉子をトッピング。具材がよく絡むよう、茹で上がった麺を釜から直接すくい上げる「釜抜き麺」を使用しています。
中でもパンチの決め手となるのが、生ニラと生ニンニク。あえて生のまま使用することで、まぜるほど香りと刺激が全体に広がる仕立て。
また、途中で別添えの「トマト酢」を加えると、酸味によって辛さがマイルドになるそう。最後は残った具材に「ひと口ごはん」を投入することで、締めまで楽しめるように考えられています。
■肉辛まぜうどん
販売期間：10月6日～11月下旬予定
価格：並890円、大1080円、得1270円
販売店舗：全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）
※持ち帰りは並・大のみ
※持ち帰りにはひと口ごはんは付きません
混ぜるほどにヤミツキに
筆者ナベコはひと足早く実食。一見、台湾まぜそばにも似ていますが、「ガリトマト」といったオリジナル要素もあって、辛いのにちょっと爽やか。混ぜるごとにミンチ、ニラ、ニンニクがうどんに絡んで、ヤミツキになります。
詳しい実食レポートはあらためてお届けします！
オフィスビル内の店舗やロードサイドの店舗も含め、基本的には全国の店舗で提供されるのもありがたいです。今までにない丸亀製麺のスタミナ系まぜうどん。「どんな味かな？」と気になる人は、実際に食べて確かめてみるのがオススメ！
・発売日：2026年10月6日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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