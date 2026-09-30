やった！ ファミマ限定、八天堂「カフェオレくりーむパン」帰ってきたよ

ファミリーマートは9月29日、八天堂の「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」を全国のファミリーマートで発売しました。2024年に登場したフレーバーが数量限定で再登場します。
あのカフェオレ味が帰ってきた！
▲八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ 298円
フランス産濃縮コーヒーエキスを使用したコーヒークリームとミルククリームを2層仕立てにしています。
食べ進めることで2種類のクリームが口の中で混ざり合い、カフェオレのような味わいを楽しめるとしています。
程よい甘さと深みのあるコーヒーの風味を特徴とする、大人向けのくりーむパンです。
八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません。
口の中で“カフェオレ”になる!?
コーヒークリームとミルククリームをあえて2層にして、食べ進めるうちに口の中で混ざり合い、カフェオレのような味わいになるというのが気になります。
八天堂の店舗やオンラインショップでは販売されない、ファミリーマート限定の商品です。これはファミマで見かけたら買いかもしれません！
・発売日：2026年9月29日
※価格は税込み表記です。
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