やった！ ファミマ限定、八天堂「カフェオレくりーむパン」帰ってきたよ

ファミリーマートは9月29日、八天堂の「冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ」を全国のファミリーマートで発売しました。2024年に登場したフレーバーが数量限定で再登場します。

あのカフェオレ味が帰ってきた！

▲八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン カフェオレ 298円

フランス産濃縮コーヒーエキスを使用したコーヒークリームとミルククリームを2層仕立てにしています。

食べ進めることで2種類のクリームが口の中で混ざり合い、カフェオレのような味わいを楽しめるとしています。

程よい甘さと深みのあるコーヒーの風味を特徴とする、大人向けのくりーむパンです。

八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません。

口の中で“カフェオレ”になる!?

コーヒークリームとミルククリームをあえて2層にして、食べ進めるうちに口の中で混ざり合い、カフェオレのような味わいになるというのが気になります。



八天堂の店舗やオンラインショップでは販売されない、ファミリーマート限定の商品です。これはファミマで見かけたら買いかもしれません！

・発売日：2026年9月29日

※価格は税込み表記です。