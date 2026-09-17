MSI「PRO B550M-P WIFI6E」発売、M.2スロット2基を備えたRyzen 5000対応マザーボード
エムエスアイコンピュータージャパンは、AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー対応のB550チップセット搭載マザーボード「PRO B550M-P WIFI6E」を10月2日より発売する。価格は16,980円。Micro-ATX規格の高コストパフォーマンスモデルとして、日常利用からゲーミング用途まで幅広く想定した製品だ。
「PRO B550M-P WIFI6E」は、DDR4メモリに対応するほか、2基のM.2スロットを搭載し、高速ストレージの性能を引き出す設計だ。さらに、フロントUSB 5Gbps Type-Cコネクタを備え、最新ケースとの組み合わせにも対応するという。
通信面では、Wi-Fi 6E機能によって無線環境でも高速通信を実現するほか、Realtek製 Gigabit LANも搭載し、有線接続での安定性にも配慮した仕様だ。これにより、オンラインゲームや大容量データのやり取りなど、通信品質が重要な場面でも使いやすいマザーボードだ。3年の長期製品保証が付く点も、自作初心者にとって安心材料となるだろう。
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