現役看護師グラドルの冴島なな（さえじま・なな）さんが、4th DVD「冴島ななをお貸しします。」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：178分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
3月に千葉県で撮影された今作は、老舗DVDレーベル「I-ONE（アイドルワン）」が誇る人気シリーズの1作品。レンタル彼女という設定が特徴で、冴島さんが交際中の彼氏からの頼みで、先輩（＝視聴者）に貸し出されて家を訪問する流れとなっている。
――なかなか凝っていますね。
【冴島なな】 最初はメガネをかけて優等生っぽい感じで先輩に挨拶。でも、家に入ったら急にイチャイチャが始まって服を脱ぎだす展開です。一緒にお風呂に入ってみたり、添い寝してみたり、盛りだくさんの内容になっています。
――オススメは？
【冴島なな】 先輩との関係が深くなりすぎたことに腹を立てた彼氏から、お仕置きを受けるシーンです。目隠しされたり、氷を体に当てられたり、いつも以上に体を張ってがんばりました。
――ほか注目は？
【冴島なな】 「彼氏に絶対言わないって約束できる？」と先輩に言い寄りながら、金髪のギャルJKになってあげるところです。実はプライベートで金髪ボブにしたことがあるのですが、そのときよりギャル感が増しているのがポイント。ぜひご覧になってほしいです。
――実際の冴島さんは、高校時代はどんな生徒だったのですか？
【冴島なな】 ぜんぜんギャルではなくて、学級委員や生徒会長をやっていました。物静かな印象の生徒だったと思います。今作と比較したらギャップ萌えになるかもしれません（笑）。
今後も表現の幅を広げる意味も込めて、DVDリリースを重ねながらグラビア活動を続ける意向。10月11日には秋葉原の書泉ブックタワーにて、2027年カレンダーの発売記念イベントも開催予定だ。
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