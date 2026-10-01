SNSの総フォロワーは約35万人。クールな顔立ちと極上のスタイルが魅力の徳江かな（とくえ・かな）さんが、4th写真集「I AM“美しい幻影”」（発行元：らんくう、定価：3300円）の掲載記念イベントを9月19日、神保町の書泉グランデで開催した。
2025年10月には、初挑戦のミュージカル「追憶のアンブレラ ～VOICE 2025～」でヒロインのセイミー役を好演。歌やダンスでもファンを楽しませた徳江さんが、クラウドファンディングを利用して実現させたのがこの4th写真集である。ロケは4月に長野県の信州上田で行なわれたという。
――どんなコンセプトで撮ったのですか？
【徳江かな】 前作「約束」は、2021年12月の発売で23歳を迎えた直後。あれから4年半も経ったし、「大人ビューティー」でいこうと決めました。「写真集を出すなら髪ブラもやってみたい」と提案し、髪を伸ばした状態でロケに臨んでいます。
――全体的な仕上がりは？
【徳江かな】 妖精をイメージした白の透けたワンピースだったり、イメージDVDによく出てくる大胆なデザインのランジェリーだったり、コンセプト通りですが大人ビューティーで攻めています。
――お気に入りは？
【徳江かな】 花魁の衣装で魅せる写真です。和顔でクールな印象だとずっと言われていたし、写真集だからと思い切って挑戦したのですが、自分じゃないくらいきれいに撮っていただけました。
――ファンからの評判は？
【徳江かな】 やっぱり表紙について。「クラファンでこんな（大胆な）表紙になるとは驚きだ」「もっと肌を隠すと思っていた」という声をいただきました（笑）。でも、「また写真集が出てうれしい」という意見も多かったし、自信を持ってオススメしたいです。
徳江さんは2017年12月にグラビアデビューしているので、もうすぐ10年目を迎えるが、「20代のうちはグラビアをがんばりたいし、DVDもリリースしたいです。お仕事お待ちしています！」とやる気十分。新たな発表への期待が高まるところだ。
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