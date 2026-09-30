女子大生グラドルの花咲音羽（はなさき・おとは）さんが、3rd DVD「花咲け乙女！」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：149分、価格：4620円）の発売記念イベント9月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月に千葉県で撮影された3rd DVDは、海の見えるカフェでアルバイトをする高校生という役柄で魅せる映像。働いているうちにカフェの店長（＝視聴者）との距離が縮まり、好意を寄せていくストーリーになっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【花咲音羽】 店内の掃除に始まり、テラス席でスイーツを頬張ったり、店長と海に遊びに出かけて日焼け止めを塗ってもらったりしました。水の入っていないプールで（特技の）柔軟ポーズを披露するシーンもあって、ここで撮ったショットがジャケ写になりました。

――オススメは？

【花咲音羽】 サウナで汗を流してから、畳の部屋でお昼寝をするところです。着ているシャツが胸が見えそうになるほどめくれているし、可愛さと色っぽさの両方が楽しめるシーンだと思います。

――ほか注目は？

【花咲音羽】 1st DVDからずっとですが、制服を着ているシーンがあることです。今回は紐リボンのブラウスとチェック柄のスカート。木陰でI字開脚をやっているので、ぜひご覧になってほしいです。制服はまだイケるかな（笑）。

――ところで今夏の思い出として、なにか良いことはありました？

【花咲音羽】 旅行が好きなので、北海道と大阪と上海に行けたこと。楽しい思い出になりました。あとは……（元・乃木坂46の）山下美月さんが好きなのですが、たまに似ていると言われることがうれしかったです。

いま大学3年生なので、SNSの更新に力を入れながらこの調子でがんばる意向。10月は撮影会を予定しているが、11月8日が21歳の誕生日。その周辺で生誕祭が開催されるかも気になるが、まだ未定だというので続報を待ちたい。