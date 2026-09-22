HKT48の元メンバーでアイドルグループ「イイトコドリ」でも活躍。今夏よりグラビアに専念している長野雅（ながの・みやび）さんが、2ndDVD「僕だけのアイドル」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：125分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月23日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。

ニュースで取り上げられることも多く、グループ卒業後のグラビア活動は絶好調の長野さん。今春に沖縄で撮影された2ndDVDは、交際中の彼氏（＝視聴者）との南国デートをコンセプトにした映像である。

――どんなシーンを撮りましたか？

【長野】 ベッドでイチャイチャを始めたり、バスルームで体の洗いっこをしたり、全体的にラブラブな感じで視聴していただけると思います。特に青のビキニを着てビーチで遊ぶ冒頭シーンが、ファンの方々から好評でした！

――オススメは？

【長野】 制服＆ルーズソックスで高校生になるシーンと、メイド服で部屋を掃除するシーンです。どちらも可愛かったですし、制服は前作でも着ましたが、今回はギャル度満点なのがポイント。似合っていたかなと思います（笑）。

――ほか注目は？

【長野】 競泳水着でプールをちょっとだけ泳ぐシーンです。実は水泳をやっていたので泳ぎが得意ですし、普段の自分がそのまま出せているんじゃないかなと。あまり上手じゃありませんが、セリフも楽しんでほしいです。

――グラビア専念についても聞かせてください。

【長野】 誌面の撮り下ろしやイメージDVDリリースなど、幅広く活動して名前を知ってくれるファンの方々を増やしたいです。まだ言えないこもとありますので、発表まで待っていてほしいです。（グラビア界の）センターを獲れるようにがんばります！

今作の監督からは「お尻が武器になると思う」と評価されたそうで、いま鍛えている最中だとか。8月28日から週刊SPA!のデジタル写真集「ミルキーボディ」の配信もスタート。11月20日には、3rdDVD（タイトル未定）もリリース予定だ。