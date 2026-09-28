おや、すき家のカレーが本格派に！ 牛肉入り「ビーフカレー」850円

すき家は9月29日9時より、新商品「ビーフカレー」を販売します。
すき家のカレー、今回は“本格派”
新作の「ビーフカレー」は、国産米100％のごはんに、柔らかな牛肉が入った欧風のカレールウをかけた一品です。
▲ビーフカレー 並盛850円、ごはん大盛900円
じっくり炒めたタマネギの甘みに、ニンニク、生姜、トマトの風味を重ね、ターメリック、コリアンダー、クミン、ブラックペッパーなどのスパイスをブレンド。さらにバターのコクとリンゴ果汁、フルーツチャツネの甘みを加え、欧風カレーらしい奥深い味わいに仕上げたといいます。
具材には柔らかく煮込んだ牛バラ肉を使用。牛肉の旨みとコク、スパイスの香りを楽しめる仕立てで、別添えの「すき家の特製辛口ソース」で好みの辛さに調整できます。
秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけビーフカレー」と、ソーセージ2個をトッピングした「ソーセージビーフカレー」もラインアップします。
▲牛あいがけビーフカレー 並盛1130円、ごはん大盛1180円
▲ソーセージビーフカレー 並盛1130円、ごはん大盛1180円
特製辛口ソースで辛さマシも！
すき家のカレーというと、どこか家庭的で親しみやすい味わいの印象がありますが、今回の新作は「欧風」を掲げた本格派。
バターのコクやフルーツの甘みを加え、柔らかく煮込んだ牛肉まで入った仕立てで、これまでの「すき家のカレー」とはちょっと雰囲気が違いそうです。
また、辛さを前面に出したカレーではなく、辛くしたい場合は別添えの「特製辛口ソース」で調整するスタイル。すき家のカレーがどんな方向に変わったのか、これは食べて確かめたくなりますね。
・発売日：2026年9月29日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります