おや、すき家のカレーが本格派に！ 牛肉入り「ビーフカレー」850円

すき家は9月29日9時より、新商品「ビーフカレー」を販売します。

すき家のカレー、今回は“本格派”

新作の「ビーフカレー」は、国産米100％のごはんに、柔らかな牛肉が入った欧風のカレールウをかけた一品です。

▲ビーフカレー 並盛850円、ごはん大盛900円

じっくり炒めたタマネギの甘みに、ニンニク、生姜、トマトの風味を重ね、ターメリック、コリアンダー、クミン、ブラックペッパーなどのスパイスをブレンド。さらにバターのコクとリンゴ果汁、フルーツチャツネの甘みを加え、欧風カレーらしい奥深い味わいに仕上げたといいます。



具材には柔らかく煮込んだ牛バラ肉を使用。牛肉の旨みとコク、スパイスの香りを楽しめる仕立てで、別添えの「すき家の特製辛口ソース」で好みの辛さに調整できます。

秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけビーフカレー」と、ソーセージ2個をトッピングした「ソーセージビーフカレー」もラインアップします。

▲牛あいがけビーフカレー 並盛1130円、ごはん大盛1180円

▲ソーセージビーフカレー 並盛1130円、ごはん大盛1180円

特製辛口ソースで辛さマシも！

すき家のカレーというと、どこか家庭的で親しみやすい味わいの印象がありますが、今回の新作は「欧風」を掲げた本格派。



バターのコクやフルーツの甘みを加え、柔らかく煮込んだ牛肉まで入った仕立てで、これまでの「すき家のカレー」とはちょっと雰囲気が違いそうです。



また、辛さを前面に出したカレーではなく、辛くしたい場合は別添えの「特製辛口ソース」で調整するスタイル。すき家のカレーがどんな方向に変わったのか、これは食べて確かめたくなりますね。

・発売日：2026年9月29日

※価格は税込み表記です。