【本日】ローソン、話題の297円弁当に第2弾！ 激辛キーマをちょい盛り

ローソンは9月29日、「一点突破すぎ！」シリーズから、「ごはんがすすむ キーマカレー（激辛）」と「敷き詰めごはん 焼とうもろこし」を発売します。価格はいずれも297円です。

297円で割り切った弁当

おかずは激辛キーマだけ、焼とうもろこしだけ！

「一点突破すぎ！」は、具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えたシリーズ。9月21・22日から展開している企画の第2週として、新たな2品が登場します。

▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円

激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。

▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円

ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。

一点突破、その一方で“贅沢すぎ”も

ローソンでは第1週にも、鮭のほぐし身におかずを絞った「一点突破すぎ！ごはんがすすむ ぼだっこ（鮭）」（297円）などを発売し、その極端なシンプルさで話題を集めました。



今回は“だぼっこ”弁当と同価格で、激辛キーマカレーと焼とうもろこしという、またまた思い切った2品が登場。特に、カレーをちょいのせした「ごはんがすすむ キーマカレー（激辛）」は、一見すると日の丸弁当のようで衝撃の見た目。これで激辛とは……。



一方、「贅沢すぎ！」シリーズからも新商品が登場。9月28日には3種類の肉を盛り付けた「肉づくし満腹濃厚豚ラーメン」や、海老、イカ、あさりをのせた「海鮮づくしペスカトーレ」などが発売されています。（関連記事：ローソン「豚ラーメン」に肉3種どーん！ 797円の“贅沢すぎ” ）



振り幅がすごすぎ。ローソンに行ったらあわせてチェックしてみましょう！





※記事中の価格は税込み

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