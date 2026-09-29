【本日】ローソン、話題の297円弁当に第2弾！ 激辛キーマをちょい盛り

ローソンは9月29日、「一点突破すぎ！」シリーズから、「ごはんがすすむ キーマカレー（激辛）」と「敷き詰めごはん 焼とうもろこし」を発売します。価格はいずれも297円です。
297円で割り切った弁当
おかずは激辛キーマだけ、焼とうもろこしだけ！
「一点突破すぎ！」は、具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えたシリーズ。9月21・22日から展開している企画の第2週として、新たな2品が登場します。
▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円
激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。
▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円
ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。
一点突破、その一方で“贅沢すぎ”も
ローソンでは第1週にも、鮭のほぐし身におかずを絞った「一点突破すぎ！ごはんがすすむ ぼだっこ（鮭）」（297円）などを発売し、その極端なシンプルさで話題を集めました。
今回は“だぼっこ”弁当と同価格で、激辛キーマカレーと焼とうもろこしという、またまた思い切った2品が登場。特に、カレーをちょいのせした「ごはんがすすむ キーマカレー（激辛）」は、一見すると日の丸弁当のようで衝撃の見た目。これで激辛とは……。
一方、「贅沢すぎ！」シリーズからも新商品が登場。9月28日には3種類の肉を盛り付けた「肉づくし満腹濃厚豚ラーメン」や、海老、イカ、あさりをのせた「海鮮づくしペスカトーレ」などが発売されています。（関連記事：ローソン「豚ラーメン」に肉3種どーん！ 797円の“贅沢すぎ” ）
振り幅がすごすぎ。ローソンに行ったらあわせてチェックしてみましょう！
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります