【本日発売】ローソン「豚ラーメン」に肉3種どーん！ 797円の“贅沢すぎ”

ローソンは、「一点突破すぎ！」「贅沢すぎ！」をテーマにした商品計13品を、9月21・22日から展開しています。
「一点突破すぎ！」では具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えた商品を用意。一方の「贅沢すぎ！」では、具材の品質や量にこだわった商品を揃えます。
本日9月28日からは第2週の商品が登場。「贅沢すぎ！」シリーズの新商品などが順次発売されます。
贅沢すぎの「肉づくし」豚ラーメンなど6品が登場
【9月28日発売】
▲贅沢すぎ！肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 797円
定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豚バラチャーシュー、鶏チャーシュー、焼豚の3種類の肉をトッピング。肉づくしの食べ応えある一杯とのことです。
▲贅沢すぎ！海鮮づくしペスカトーレ 797円
海老、イカ、あさりをトッピングしたペスカトーレ。オイスターソースとにんにくを加えた、魚介の旨みのあるトマトソースで仕上げています。
▲贅沢すぎ！しっとりラムレーズンサンド（北海道産発酵バター使用） 356円
北海道産発酵バターを使用したバタークリームとラムレーズンを、しっとり、ほろほろとした食感のビスケットでサンド。アルコール分を1％未満含みます。
【9月29日発売】
▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円
激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。
▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円
ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。
▲贅沢すぎ！ショコラパイシュー ベルギーチョコ 324円
パイ生地に、生チョコクリームとベルギーチョコレート入りの生チョコカスタードクリームを詰めたショコラシュー。沖縄県では販売されません。
贅沢とシンプルが極端
節約しつつも、自分へのご褒美にはお金をかけるという「メリハリ消費」を意識した企画。贅沢すぎも一点突破も極端で目を見張ります。
1週目には鮭のほぐし身だけが入った「ぼだっこだけ」弁当などが注目を集めました。ローソンの攻めたラインナップ、今週も話題になりそう。
関連記事：【本日】ローソン297円“鮭だけ弁当”！ おかず1種類の「一点突破」
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります