【本日発売】ローソン「豚ラーメン」に肉3種どーん！ 797円の“贅沢すぎ”

ローソンは、「一点突破すぎ！」「贅沢すぎ！」をテーマにした商品計13品を、9月21・22日から展開しています。



「一点突破すぎ！」では具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えた商品を用意。一方の「贅沢すぎ！」では、具材の品質や量にこだわった商品を揃えます。



本日9月28日からは第2週の商品が登場。「贅沢すぎ！」シリーズの新商品などが順次発売されます。

贅沢すぎの「肉づくし」豚ラーメンなど6品が登場

【9月28日発売】

▲贅沢すぎ！肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 797円

定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豚バラチャーシュー、鶏チャーシュー、焼豚の3種類の肉をトッピング。肉づくしの食べ応えある一杯とのことです。

▲贅沢すぎ！海鮮づくしペスカトーレ 797円

海老、イカ、あさりをトッピングしたペスカトーレ。オイスターソースとにんにくを加えた、魚介の旨みのあるトマトソースで仕上げています。

▲贅沢すぎ！しっとりラムレーズンサンド（北海道産発酵バター使用） 356円

北海道産発酵バターを使用したバタークリームとラムレーズンを、しっとり、ほろほろとした食感のビスケットでサンド。アルコール分を1％未満含みます。

【9月29日発売】

▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円

激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。

▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円

ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。

▲贅沢すぎ！ショコラパイシュー ベルギーチョコ 324円

パイ生地に、生チョコクリームとベルギーチョコレート入りの生チョコカスタードクリームを詰めたショコラシュー。沖縄県では販売されません。

贅沢とシンプルが極端

節約しつつも、自分へのご褒美にはお金をかけるという「メリハリ消費」を意識した企画。贅沢すぎも一点突破も極端で目を見張ります。



1週目には鮭のほぐし身だけが入った「ぼだっこだけ」弁当などが注目を集めました。ローソンの攻めたラインナップ、今週も話題になりそう。



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※記事中の価格は税込み

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