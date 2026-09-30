ミスドに秋の飲茶！ 海老ワンタン、五目あんかけ、麻辣の3種【本日スタート】

ミスタードーナツは「ミスドゴハン」シリーズの飲茶3種を9月30日から期間限定で発売します。

香港・広東・四川、3つの味わいが登場！

食事メニューを展開する「ミスドゴハン」シリーズに、秋の新商品が登場します。



今回販売される季節限定の飲茶は「香港風 ぷりぷり！海老ワンタン麺」、「広東風 とろとろ！五目あんかけ麺」、「四川風 辛辛！やみつき麻辣麺」の3種。



ぷりぷりの海老ワンタンを楽しめる香港風、とろみのある五目あんを合わせた広東風、痺れと辛さが特徴の四川風と、それぞれ異なる味わいで展開します。



3種類ともイートイン専用メニューです。

▲「香港風 ぷりぷり！海老ワンタン麺」（693円）

香港を代表する麺料理の海老ワンタン麺を再現。

ひと口食べると弾けるようなぷりぷり食感の大きな海老ワンタンを3個トッピングし、天然塩とにがり塩をブレンドしたチキンベースのスープが、海老の旨みを引き立てた、やさしい味わいのスープが特長の海老ワンタン麺だといいます。

▲「広東風 とろとろ！五目あんかけ麺」（693円）

海老や野菜の旨みを活かしたマイルドな味わいが特徴の広東風あんかけ麺を再現。

天日塩とにがり塩をブレンドしたチキンベースのスープに、彩り豊かな野菜と海老を使用し、旨みのあるとろとろに仕上げたあんが特徴の五目あんかけ麺です。

素材の旨味をぎゅっと閉じ込めた、優しいとろみスープが麺によく絡み、最後のひと口までアツアツで楽しめるといいます。

▲「四川風 辛辛！やみつき麻辣麺」（693円）

四川の定番料理「火鍋」のひとつ麻辣鍋の味わいを再現。

天日塩とにがり塩をブレンドしたチキンベースのスープを辛さがクセになる薬膳風に仕上げているそう。



スープの旨みに調和した鶏肉、白菜、キクラゲ、クコの実をトッピングし、程よい痺れと辛さがやみつきになる商品とうたいます。

どれにする？ 気になる秋の飲茶

香港風、広東風、四川風と、それぞれ違った魅力のある今回の新作。どれも気になりますが、中でも個人的に注目したいのは「四川風 辛辛！やみつき麻辣麺」です。



火鍋のひとつである麻辣鍋の味わいを再現し、程よい痺れと辛さが楽しめるという一杯。肌寒くなってくるこれからの季節にもよさそうです。



なお、「四川風 辛辛！やみつき麻辣麺」こちらは辛みが強い商品のため、辛いものが苦手な方やお子様は注意したほうがいいそうです。



気になる一杯を選んで、ミスドで秋の飲茶を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）