スシロー「本鮪大とろ」110円～！ かに、サーモンなど豪華ネタも

回転寿司チェーン「スシロー」は9月30日より、「本鮪大とろ」を110円～で期間限定販売します。
「本鮪大とろ」が110円～！
43期目に豪華ネタ続々
10月から43年目を迎えるスシロー。43期目のスタートにあわせて、「本鮪大とろ」を110円～のお手頃価格で提供するほか、「天然インド鮪6貫盛り」や「大型生本ずわい蟹」など期間限定のオススメ商品を展開します。
▲「本鮪大とろ」110円〜
鮪の王様とも呼ばれる本鮪の大とろは、口の中でとろける脂が特徴といいます。9月30日～10月13日の期間限定で、販売予定総数868万食がなくなり次第終了します。
▲「天然インド鮪6貫盛り」1120円〜
大とろ、中とろ2貫、ねぎとろ包み、漬け赤身、分かれ身 焦がし醤油（直火炙り）の6貫を盛り合わせた一皿。9月30日～10月25日の期間限定です。
▲「生サーモン創作4種盛り」720円〜
一度も冷凍していないタスマニアサーモンを使用した「生サーモン創作4種盛り」も登場。塩炙り、魚卵のせ、モッツァレラバジル、わさびマヨ和え包みの4種類を食べ比べできます。
▲「大型生本ずわい蟹」360円〜
生ならではのとろっとした食感と甘みが特徴という「大型生本ずわい蟹」も販売します。
まだまだ！ 牡蠣、さば、うなぎも
このほかにも、海の幸を使った多彩なネタが登場します。
▲「牡蠣食べ比べ」280円〜
牡蠣を「七味おろしポン酢」と「焦がし醤油（直火炙り）」の2種類の仕立てで食べ比べできる一皿です。
▲「天然さば食べ比べ」180円〜
天然さばをそのまま味わう一貫と、漬けに仕立てた一貫を盛り合わせています。
▲「大切り地焼うなぎ」200円〜
スシロー特製の蒲焼きだれを合わせた、大切りの地焼うなぎです。
▲「国産 釜揚げしらす軍艦」120円〜
国産の釜揚げしらすを盛り付けた軍艦も120円～で登場します。
▲「〆さば わさびマヨ軍艦 香味野菜」120円〜
〆さばにわさびマヨを和え、香味野菜をのせた創作すしです。
▲「甘辛ダレの白胡椒から揚げ」390円
サイドメニューには、岐阜県「信長から揚げ とりか」監修の「甘辛ダレの白胡椒から揚げ」も登場。甘辛ダレと白胡椒を合わせたから揚げです。
本鮪大とろ110円～は見逃せない！
今回は、本鮪大とろをはじめ、鮪やサーモンの食べ比べ、かにや牡蠣、サイドメニューまで豊富なラインナップ。どれから食べようか迷ってしまいそうです。
中でも目を引くのは、やはり110円～で楽しめる「本鮪大とろ」。販売は10月13日までで、予定総数868万食がなくなり次第終了します。気になる人はお見逃しなく！
※文中の価格はすべて税込
※店舗によって価格が異なる
・開始日：2026年9月30日
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