第一パン「感動あんぱん」 あんこが多すぎ＆秋は栗入り

第一パンは10月1日より、秋限定商品「感動あんぱん 栗入りつぶあん」を関東・中部地域（一部除く）のスーパーやドラッグストアなどで発売します。11月1日からは中部の一部、近畿、中国、四国地域へ販売エリアを拡大します。
「感動あんぱん」に栗入りの新作
「感動あんぱん」は、北海道十勝産あずきを100％使用したあんこをたっぷり詰めたシリーズです。あんこが引き立つ酒種入りの生地に仕上げているのも特徴です。
▲感動あんぱん 栗入りつぶあん オープン価格
秋限定の「栗入りつぶあん」は、十勝産あずき100％とカット甘栗を使用した栗入りつぶあんをたっぷり包んでいます。
シリーズの特徴である、たっぷり入ったあんこと上品な甘さに、秋限定の栗を組み合わせています。
「感動」の理由は、あんこが多すぎるから！
「感動あんぱん」って、名前がなんだか素敵ですよね。
実はこの「感動」、あんこのおいしさだけではなく、「ぎっしり詰まっている」という驚きも込めて名付けられたそう。第一パン自身が“圧倒的なあんこ量”とうたうほど、あんこたっぷりの商品なんです。
そんな「感動あんぱん」に、秋は栗入りつぶあん。あんこだけでもたっぷりなのに、さらに栗まで入るなんて……これは幸福感がすごそう！
・発売日：2026年10月1日
（中部一部・近畿・中国・四国）
・発売日：2026年11月1日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります