第一パン「感動あんぱん」 あんこが多すぎ＆秋は栗入り

第一パンは10月1日より、秋限定商品「感動あんぱん 栗入りつぶあん」を関東・中部地域（一部除く）のスーパーやドラッグストアなどで発売します。11月1日からは中部の一部、近畿、中国、四国地域へ販売エリアを拡大します。

「感動あんぱん」に栗入りの新作

「感動あんぱん」は、北海道十勝産あずきを100％使用したあんこをたっぷり詰めたシリーズです。あんこが引き立つ酒種入りの生地に仕上げているのも特徴です。

▲感動あんぱん 栗入りつぶあん オープン価格

秋限定の「栗入りつぶあん」は、十勝産あずき100％とカット甘栗を使用した栗入りつぶあんをたっぷり包んでいます。

シリーズの特徴である、たっぷり入ったあんこと上品な甘さに、秋限定の栗を組み合わせています。

「感動」の理由は、あんこが多すぎるから！

「感動あんぱん」って、名前がなんだか素敵ですよね。



実はこの「感動」、あんこのおいしさだけではなく、「ぎっしり詰まっている」という驚きも込めて名付けられたそう。第一パン自身が“圧倒的なあんこ量”とうたうほど、あんこたっぷりの商品なんです。



そんな「感動あんぱん」に、秋は栗入りつぶあん。あんこだけでもたっぷりなのに、さらに栗まで入るなんて……これは幸福感がすごそう！

・発売日：2026年10月1日

（中部一部・近畿・中国・四国）

・発売日：2026年11月1日

※価格は税込み表記です。