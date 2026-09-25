気になる！ なか卯「きのこ親子丼」はガーリック香る“和風アヒージョ”

丼チェーンの「なか卯」は9月30日11時より「きのこ親子丼」各種を販売します。
なか卯「きのこ親子丼」登場
なか卯の看板である「親子丼」シリーズに、秋らしい期間限定メニューが登場します。
▲きのこ親子丼
（小盛）600円、（並盛）690円、（ごはん大盛）790円、（特盛）930円
ぶなしめじ、えのき、エリンギの3種のきのこを、なか卯の親子丼にあわせた一品。
きのこには、魚介の旨みとガーリックを効かせた“和風アヒージョ”仕立てのソースを使用。こだわり卵でふんわりととじ、3種のきのこの異なる食感も楽しめるといいます。
▲とろ～りチーズきのこ親子丼
（小盛）800円、（並盛）890円、（ごはん大盛）990円、（特盛）1130円
シリーズとして「とろ～りチーズきのこ親子丼」も登場。「きのこ親子丼」にモッツァレラ、ゴーダ、ステッペンの3種のチーズと、レッドチェダー香るチーズソースを組み合わせています。
▲温たまきのこ親子丼
（小盛）710円、（並盛）800円、（ごはん大盛）900円、（特盛）1040円
さらに、温たまを崩して絡めて楽しむ「温たまきのこ親子丼」も登場します。
ガーリック香る親子丼って!?
昨年は「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が登場しましたが、今年は魚介の旨みにガーリックを効かせた“和風アヒージョ”仕立て。
だしをきかせたなか卯の親子丼からガーリックが香るというのは、意外性がある組み合わせ。どんな味にまとまっているのか気になります！
・発売日：2026年9月30日
（※文中の価格はすべて税込）
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