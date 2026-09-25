気になる！ なか卯「きのこ親子丼」はガーリック香る“和風アヒージョ”

丼チェーンの「なか卯」は9月30日11時より「きのこ親子丼」各種を販売します。

なか卯「きのこ親子丼」登場

なか卯の看板である「親子丼」シリーズに、秋らしい期間限定メニューが登場します。

▲きのこ親子丼

（小盛）600円、（並盛）690円、（ごはん大盛）790円、（特盛）930円



ぶなしめじ、えのき、エリンギの3種のきのこを、なか卯の親子丼にあわせた一品。



きのこには、魚介の旨みとガーリックを効かせた“和風アヒージョ”仕立てのソースを使用。こだわり卵でふんわりととじ、3種のきのこの異なる食感も楽しめるといいます。

▲とろ～りチーズきのこ親子丼

（小盛）800円、（並盛）890円、（ごはん大盛）990円、（特盛）1130円



シリーズとして「とろ～りチーズきのこ親子丼」も登場。「きのこ親子丼」にモッツァレラ、ゴーダ、ステッペンの3種のチーズと、レッドチェダー香るチーズソースを組み合わせています。

▲温たまきのこ親子丼

（小盛）710円、（並盛）800円、（ごはん大盛）900円、（特盛）1040円



さらに、温たまを崩して絡めて楽しむ「温たまきのこ親子丼」も登場します。

ガーリック香る親子丼って!?

昨年は「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が登場しましたが、今年は魚介の旨みにガーリックを効かせた“和風アヒージョ”仕立て。



だしをきかせたなか卯の親子丼からガーリックが香るというのは、意外性がある組み合わせ。どんな味にまとまっているのか気になります！



・発売日：2026年9月30日

（※文中の価格はすべて税込）