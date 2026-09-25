うまそ！「さんまのり弁」が登場、さんまフライ×ちくわ天で690円

持ち帰り弁当のほっともっとは、10月1日より、「さんまフライのり弁当」「さんまフライ＆しょうが焼き弁当」を発売します。

秋といえば秋刀魚

「さんまフライのり弁当」が登場

大船渡港で水揚げされた国産さんまを使用した弁当2種が登場します。

▲さんまフライのり弁当（690円）



さんまをフライにし、ほっともっとののり弁でおなじみのちくわ天、きんぴらごぼうなどと組み合わせた期間限定メニュー。



さんまフライはふっくらとした身が特徴とのこと。醤油をベースにかつおと昆布の旨みを加えた特製だれと、大根おろしを合わせて楽しめます。



▲さんまフライ＆しょうが焼き弁当（790円）



また、さんまフライと人気の「しょうが焼き」を一度に楽しめる「さんまフライ＆しょうが焼き弁当」も用意。ハーフサイズのしょうが焼きを組み合わせています。



▲単品惣菜 さんまフライ（300円）



さらに「単品惣菜 さんまフライ」も登場します。

いつもの「のり弁」が秋仕様に！

シンプルなのり弁が、さんまを加えて秋仕様に。価格も手ごろで、気軽にさんまを味わえる一品。さんまには欠かせない大根おろしを添えてくれているのうれしいですね。



さんまフライは単品でも300円で購入できるので、「さんまフライだけ食べたい」という人はこちらも選べます。



・発売日：2026年10月1日

（※文中の価格はすべて税込）