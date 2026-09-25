【本日】鶏天ステーキがうまそ！ バター×黒コショウ×ニンニクでごはんが進む

からあげ定食が主力の「からやま」は、「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」を本日9月25日から期間限定で販売します。

とり天を「レモンステーキ」仕立てに！

「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」は、黒胡椒を効かせたとり天を、熱々の鉄板で“レモンステーキ”仕立てにしたメニューです。

▲黒胡椒とり天のレモンステーキ定食

（通常店舗：1089円、券売機店舗：1090円）



サクサクのとり天に、黒胡椒とニンニクを効かせたレモンステーキソースをかけ、仕上げにバターをトッピング。ソースはレモンの爽やかな酸味に醤油の旨みを合わせています。



さらに焼きレモンが添えられ、好みで絞ることで酸味をプラスできます。



「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」では、黒胡椒とり天7個を盛り付け。ご飯とみそ汁が付きます。



■黒胡椒とり天合盛り定食

（通常店舗：979円、券売機店舗：980円）



黒胡椒とり天4個と、定番の「カリッともも」2個を一緒に楽しめる「黒胡椒とり天合盛り定食」も用意。



■黒胡椒とり天4個

（通常店舗：429円、券売機店舗：430円）



黒胡椒とり天は単品（4個セット）でも注文できます。



いずれもテイクアウト可能です（持ち帰りにみそ汁はつかない）。

とり天7個を熱々鉄板で！ ごはんが進みそう

からやまでは期間限定メニューもたびたび登場しますが、今回はとり天を“ステーキ”に見立てた一品。



サクサクのとり天が7個も盛られ、黒胡椒とニンニクを効かせたレモン醤油のソースに、さらにバターをプラス。さっぱり感がありながらも、食べ応えは十分ありそう。これはごはんが進みそうですね！

（※文中の価格はすべて税込）