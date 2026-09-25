【本日】鶏天ステーキがうまそ！ バター×黒コショウ×ニンニクでごはんが進む

からあげ定食が主力の「からやま」は、「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」を本日9月25日から期間限定で販売します。
とり天を「レモンステーキ」仕立てに！
「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」は、黒胡椒を効かせたとり天を、熱々の鉄板で“レモンステーキ”仕立てにしたメニューです。
▲黒胡椒とり天のレモンステーキ定食
（通常店舗：1089円、券売機店舗：1090円）
サクサクのとり天に、黒胡椒とニンニクを効かせたレモンステーキソースをかけ、仕上げにバターをトッピング。ソースはレモンの爽やかな酸味に醤油の旨みを合わせています。
さらに焼きレモンが添えられ、好みで絞ることで酸味をプラスできます。
「黒胡椒とり天のレモンステーキ定食」では、黒胡椒とり天7個を盛り付け。ご飯とみそ汁が付きます。
■黒胡椒とり天合盛り定食
（通常店舗：979円、券売機店舗：980円）
黒胡椒とり天4個と、定番の「カリッともも」2個を一緒に楽しめる「黒胡椒とり天合盛り定食」も用意。
■黒胡椒とり天4個
（通常店舗：429円、券売機店舗：430円）
黒胡椒とり天は単品（4個セット）でも注文できます。
いずれもテイクアウト可能です（持ち帰りにみそ汁はつかない）。
とり天7個を熱々鉄板で！ ごはんが進みそう
からやまでは期間限定メニューもたびたび登場しますが、今回はとり天を“ステーキ”に見立てた一品。
サクサクのとり天が7個も盛られ、黒胡椒とニンニクを効かせたレモン醤油のソースに、さらにバターをプラス。さっぱり感がありながらも、食べ応えは十分ありそう。これはごはんが進みそうですね！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります