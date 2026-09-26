ヤバそ！ 松のや「ポークフライドステーキ」復活　背脂生姜ダレのガッツリ系

とんかつチェーン「松のや」は9月30日15時より、「背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食」各種を発売します。

今年も来たぞ！ “背脂ポークステーキ”定食！

「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は食欲を刺激するガッツリ系メニューとして昨年も登場しました。今年も復活。

▲背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食 1090円

メインは、熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げ、しっとりやわらかな食感に仕上げたという豚肉の“フライドステーキ”。



背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレに、さらにマヨネーズを添えており、「ごはんが止まらない濃厚な味わい」がポイントとのこと。

さらに、ロースかつや本格唐揚げとの盛合せもラインアップします。

▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆ロースかつ定食 1090円

▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆唐揚げ（3個）定食 1090円

とんかつなの？ ステーキなの？

「ポークフライドステーキ」という名前を見て、とんかつなの？ ステーキなの？ とちょっと混乱しますが、熟成チルドポークに衣をつけて揚げた、松のや流の“ステーキ”。



しかも、そこに背脂生姜の濃厚ダレとマヨネーズ。松のやが「ごはんが止まらない」とうたうのも納得の、かなりガッツリした組み合わせです。



さらにロースかつや唐揚げとの盛合せまで同じ1090円。揚げた豚肉に、さらにとんかつを合わせるというのも松のやらしいですね。

・発売日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。